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MotoGP / Valencia GP / Son dakika

Zarco, Lecuona ile kazada bileğinin kırılmasından korkmuş

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Zarco, Lecuona ile kazada bileğinin kırılmasından korkmuş
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Kas 2019 18:14

Johann Zarco, MotoGP Valencia GP'de Iker Lecuona'nın kendisine çarptığı kazada, sol ayak bileğinin kırılmasından korktuğunu söyledi.

Danilo Petrucci, altıncı virajda kaza yaptı ve ardından aynı virajda Johann Zarco da düştü.

Zarco kendine kızıp pist dışına doğru ilerlediği esnada arkadan gelen çaylak Iker Lecuona yerde kaldı ve motosikleti Zarco'ya sert şekilde vurdu.

Zarco hava takla attı ve yere düştü. Zarco sonrasında sedye ile pist dışına taşınırken, vücudunda herhangi bir kemik kırılmadığı duyuruldu.

"Yarışın bittiği hissinden ötürü çok hayal kırıklığına uğradım. Çünkü şu anda MotoGP'de yapabileceğim son yarıştı ve onu da kaybettim. Bu üzücü his pek uzun sürmedi. Motosikletime doğru yürümeye başladım ve Lecouna'nın motosikleti bana çarptı. Havada takla attım ve benim için şaşırtıcıydı."

"Çok büyük bir şoktu. Sol ayak bileğimde garip bir his vardı. Onu hareket ettiremedim ve beni aldıkları zaman bir şeylerin kırıldığını düşünüyordum."

"Durup, durumun daha iyi olup olmadığına bakmam gerekiyor. Şimdi tüm kemiklere bakılıyor, kırılan bir şey yok ama bağlar iyi olmayabilir ve bu yüzden yarın bir dizi test olacak."

Zarco kaza yapmadan önce Petrucci'nin ardındaydı ve kazayı görünce, Valentino Rossi'ye yaklaşmayı hedeflediğini söyledi.

"Benim için başlangıç zordu ama sonra daha iyi bir his yakalamayı başladım. Petrucci'nin kazasını gördüm ve tempomu korursam belki Valentino'yu yakalayabilirim diye düşündüm. Birkaç saniye sonra o altıncı virajda kaza yaptım. Petrucci ile aynı yerde değil ama önü kaybedip kaza yaptım."

"Belki o anda biraz odağımı kaybettim ya da şartlar zordu."

Lecuona ise Zarco için çok korktuğunu ve aynı anda üç motosikletin neden düştüğünü bilmediğini söyledi.

"Zarco ile konuşmak için garaja gittim ama ayağını kontrol etmek için kliniğe gitmeliydi. Takım bana iyi olduğunu söyleyince çok rahatladım çünkü onun için çok korktum. Kazada tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Benimle aynı nokta ve benimle aynı çizgide oldu. Neden düştüğümü bilmiyorum, geç fren de yapmadım, zorlamadım da."

"Belki sıcaklıkla ilgiliydi. Belki de Moto3'te, Canet'in motosikletinden çıkan yağ yüzündendi. Ayrıca bugünkü soğuk şartlarda üç sürücü için kaza yapmak mümkündü."

Lecuona kaza yaptığında 15. sıradaydı ve henüz ilk yarışında puan almaya yakındı.

"Bu hafta sonundan çok mutluyum. Çok fazla gelişiyorum, hızlanıyorum ve puan barajındaydım, bu harika. Yarışta kaza yaptım ve tek hatam buydu. Ama kesinlikle mutluyum."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Johann Zarco , Iker Lecuona
Takımlar Team LCR
Editör David Gruz

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