Zarco, LCR Honda'nın teklifini kabul etmeye hazırlanıyor

Bu sezon Honda'nın fabrika takımının verdiği destekten memnun kalmayan Alex Rins, birkaç hafta önce LCR ile olan anlaşmasını sezon sonunda bozacağını ve 2024 için Yamaha'ya katılacağını açıkladı.

Britanya Grand Prix'si hafta sonunda İspanyol sürücünün yeri için ana adayın Zarco olduğu ortaya çıktı. Fransız sürücü , KTM'den ayrılmasının ardından 2019 sonunda LCR ile üç yarışta yer almıştı.

Zarco, 2020'den bu yana Ducati sürücüsü olarak görev yapıyor ve başlangıçta Avintia ile yarışsa da, 2021'den bu yana fabrika desteğiyle Pramac için mücadele ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Ducati'nin sportif direktörü Paolo Ciabatti, Cumartesi günü Red Bull Ring'de Zarco'ya bir yıllık yeni anlaşma teklif ettiklerini ancak kendisinin iki yıllık bir anlaşma istediğini belirtti.

Görünüşe bakılırsa LCR, Fransız sürücüye tam olarak ihtiyaç duyduğu iki yıllık bir kontrat teklif etmiş durumda.

Ciabatti, "Johann'a Ducati'nin kendisine tek yıllık bir anlaşma için ilgilendiğini ve ardından onu Dünya Superbike Şampiyonası'na çekmek istediğini ilettik."

"Fakat MotoGP'de kalma arzusu vardı ve LCR'den iki yıllık bir teklif aldı."

"Eğer 33 yaşındaysanız, ne pahasına olursa olsun MotoGP'de kalmak istiyorsanız ve Ducati size sadece bir yıllık bir anlaşma teklif ediyorsa, diğer yolu seçmeniz çok normal." dedi.

LCR takımının sahibi Lucio Cecchinello, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, Zarco ile Cumartesi günü masaya oturmayı ve Fransız sürücüyle resmi kontratı imzalamayı istediklerini söyledi.

Zarco'nun LCR'a imza atmasıyla Pramac Ducati takımında en az bir koltuk boşa çıkmış olacak.

Koltuk için ana aday VR46 için yarışan Marco Bezzecchi gibi görünüyor ancak İtalyan sürücünün ilk seçeneği VR46 ekibinde kalmak.

Eğer Bezzecchi, VR46'da kalma kararı alırsa sezon sonunda Yamaha'dan ayrılacak olan Franco Morbidelli Pramac Ducati'ye katılabilir.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images