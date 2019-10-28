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MotoGP / Avustralya GP / Son dakika

Zarco: "KTM'de yaşadığım sorunlar, Honda'da keyif almamı sağladı"

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Zarco: "KTM'de yaşadığım sorunlar, Honda'da keyif almamı sağladı"
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
28 Eki 2019 18:00

Johann Zarco, sene başında KTM döneminde yaşadıklarına baktığı zaman, Honda motosikletiyle çıktığı ilk yarıştan keyif aldığını söyledi.

Son 3 yarış için LCR Honda'da Takaagi Nakagami'nin yerini alan Zarco, Avustralya'da yeni takımıyla ilk yarışına çıktı.

Kuru zeminde sürüşün kısıtlı olduğu Phillip Island'da Zarco, sıralamalarda 14. olmasının ardından yarışta KTM'deki takım arkadaşı Pol Espargaro ile on ikincilik mücadelesi verdi ve onun hemen arkasında 13. olmayı başardı.

Zarco, "Honda ile ilk yarışımdı ve Pol ile savaşıyordum. Yarışın sonunda gülümsüyorduk çünkü muhtemelen daha hızlı gidebileceğimi hissetti. Ancak buna karşı, 'En azından bir yarış daha arkamda dur' dedi."

"Burası inanılmaz, çok hızlı bir pist. Marc, perşembe günü yaptığı açıklamada burada hızlı olabilmek için kendinize güvenmeniz gerektiğini söylemişti. Kendinize güvenmiyorsanız, zorlamamanız daha iyi olur."

"Her şeyi yeniden öğrenmek zorundaydım; 300 km/s hızda mücadeleyi, performansı korumayı, 27 tur atmayı ve her virajda kendine güvenmeyi."

"Bu açıdan iyi bir çalışmaydı. Bu hafta sonunda mutlu olmamak normal olurdu ancak geldiğim yere baktığımda, bu sonuçtan keyif alabilirim." dedi.

Zarco, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Malezya yarışında, olumlu hislerini sürdüreceğini ve zayıf kaldığı alanları geliştirmeye çalışacağını söyledi.

Zarco, "İyi bir savaşma ruhuna sahiptim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve motosikletteki iyi şeyleri hissedebiliyordum. Kötü hisse sahip olmadım."

"En başından yarış sonuna kadar hislerim çok istikrarlı oldu. Sadece hızlanma esnasında motosikleti sürerken zorlandım."

"Arka lastiği kullanabildiğimden emin değilim çünkü Marc yumuşak lastikle kazandı. Bu açıdan yumuşak lastikler iyi lastiklerdi ve ikincinin 11 saniye önünde kazandı."

"Durumu daha iyi idare edebiliriz ancak şu an için hâlâ bunu yapabilecek durumda değilim. Motosikleti daha iyi kontrol edebilmek için, bazı şeyler üzerinde çalışacağım." dedi.

Yardımcı editör: Oriol Puigdemont

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avustralya GP
Pilotlar Johann Zarco
Takımlar Team LCR
Editör Lewis Duncan

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