Zarco, kazanabileceğini düşünüp az kalsın kaza yapıyormuş!

Zarco, Pazar günü Sachsenring'de yapılan 30 turluk yarışta KTM'den Brad Binder'in 19. turda kaza yapmasının ardından kendini üçüncü sırada buldu.

Öndeki Jorge Martin ve Francesco Bagnaia ikilisini yakalayamayacak kadar uzakta olan Zarco, arkasındaki VR46 Ducatilerle arasındaki farkı açmayı başardı.

Son turda ilk virajda Zarco, frenleme sırasında neredeyse kaza yapıyordu.

Yarıştan sonra konuşan Zarco, bunun sebebinin göz ucuyla ilk ikiyi görmesi ve kısa bir süre için birbirlerine girebileceklerini, dolayısıyla bunun kendisine ilk MotoGP zaferini kazandıracağını düşünmesi olduğunu söyledi.

Zarco, "[Marco] Bezzecchi ile aradaki farkı korumak istedim ve fark azalmıştı."

"Sonra fren yaptığımda, ilk virajda hareket eden bir şey gördüm. İlk iki pilotun mücadele ettiğini gördüm ve o anda onlardan birinin kaza yapabileceğini düşünüyordum; ancak bunu düşünürken az kalsın ben de kaza yapıyordum."

"Bezzecchi'nin hâlâ orada olmadığını kontrol ettim, ancak bu viraja derinden girdim. 3. virajda başka bir korku yaşadım çünkü sağ taraftaki lastikler biraz kirliydi."

"Son turum 1:23.4'ydi ve öndekilerden neredeyse iki saniye daha yavaştı."

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Almanya GP'sinde üçüncü olan Zarco, sprint ve Grand Prix yarışlarında 2023 sezonundaki beşinci podyumunu elde ederek sıralamada dördüncülüğe yükseldi.

Zarco'nun Pramac takım arkadaşı Jorge Martin, Almanya'da sprinti kazanarak çifte zafer elde etti ve 2021 Steiermark turundan bu yana ilk yarış zaferini elde etti.

Martin, bu hafta sonu Assen'de yapılacak Hollanda GP'si öncesinde sıralamada Bagnaia'nın sadece 16 puan gerisinde bulunuyor.

Pramac, son dönemde elde ettiği istikrarlı podyum derecelerinin ardından şu anda VR46'nın 38 puan önünde takımlar sıralamasının zirvesinde yer alıyor.