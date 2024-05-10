Zarco: "Jerez MotoGP hakemleriyle görüşmem profesyonelce değildi"

Zarco, geçen ayki İspanya GP'sinin ardından yarışın sonlarında Aleix Espargaro ile yaşadığı temasın ardından FIM baş komiseri Freddie Spencer'a öfkelendi.

Fransız sürücünün komiserlerin süreçlerine ilişkin hayal kırıklıkları, medyaya Spencer'ın işi için doğru olmadığını düşündüğünü söylemesine yol açtı.

Bu hafta sonu yapılacak Fransa GP'si öncesinde Perşembe günü Zarco, Jerez'de yaşananları görüşmek üzere hakemlerle tekrar bir araya gelirken, LCR takımı da sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu:

"LCR sürücüsü Johann Zarco, Jerez'deki olayın ardından bu sabah Komiserler Heyeti ile bir toplantıya katıldı."

"Her iki tarafın da güvenliği nasıl arttıracaklarını tartıştığı ve şampiyonada meydana gelen tüm olayların gözden geçirildiği toplantının sonucu olumlu oldu."

Zarco, perşembe günü yarış öncesi basın toplantısında yaptığı hareketlerin profesyonelce olmadığını kabul etti ve perşembe günü stewardlarla yaptığı toplantıda neler olduğunu daha ayrıntılı olarak açıkladı.

"İki hafta geçti, bu yüzden toplantıya biraz daha sakin geldim."

"Benim açımdan profesyonel olmayan şey, toplantı sırasında yüksek sesle konuşmak oldu."

"Bunu yapmam gerekli değildi ama kazadan, yaşananlardan ve toplantının gidişatından sonra bunları söylemem gerekiyordu."

"Freddie'ye ve diğer görevlilere bir karar almakta özgür olduklarını söyledim, ama sadece Freddie konuşuyor ve sonra üçü birden karar alıyor."

"Bu son olayla ilgili olarak toplantıda çok fazla bir şey söyleyemedim çünkü çarpan bendim ve bir şeyleri kanıtlamam gerekiyordu. Bu yüzden biraz sinirliydim."