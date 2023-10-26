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Zarco ilk MotoGP zaferinin Honda'ya geçişini "daha da kolaylaştırdığını" düşünüyor

Johann Zarco, geçen hafta sonu Avustralya'da ilk MotoGP zaferini kazanmasının 2024 MotoGP sezonu için Ducati'den Honda'ya geçişini "daha da kolaylaştıracağını" söylüyor.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Johann Zarco, Pramac Racing

33 yaşındaki Zarco,  Cumartesi günü Phillip Island'da düzenlenen heyecan verici Avustralya Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk sırada gördü ve MotoGP kariyerinin ilk zaferini elde etti.

MotoGP'de 120 yarışa çıkan Fransız sürücü, 2016 Valencia Moto2 finalinden bu yana yarış kazanamamıştı.

Gelecek sezon iki yıllık bir anlaşma kapsamında LCR Honda'ya geçecek olan Fransız sürücü, burada Ducati'ye kıyasla daha sorunlu bir üreticiyle çalışacak.

Bu hafta sonu Tayland Grand Prix'si öncesinde konuşan Zarco, bu zaferin Ducati'den Honda'ya geçişini daha zor hale getirip getirmeyeceği sorulduğunda, "Hayır, bence daha kolay olacak, başka bir sayfa gibi düşünebilirsiniz."

"Benim yaptıklarımdan ya da diğerlerinin yaptıklarından gördüğüm pek çok şey var."

"Bundan bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum ve açıkçası önümüzdeki iki yıl için faydalı bir deneyim olacağını düşünüyorum." dedi.

Zarco, 2019'da KTM'ye katılmadan önce Tech3 Yamaha ile birkaç kez zafere çok yaklaşmıştı.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images


Zarco ilk MotoGP zaferini, "şampiyonluk kazanmaya" benzetti ve kendisine büyük bir rahatlama duygusu verdiğini belirtti.

"Bu gerçekten ilk şampiyonluk gibi; 'bu iş bitti' hissi veriyor."

"Sonra tekrar yarışmak, performans göstermek ve kazanmaya çalışmak istiyorsunuz."

"Bu belki de ilk şampiyonluğumla aynı histi çünkü çocukluğunuzdan 25 yaşına kadar dünya şampiyonu olmak istiyorsunuz ve ilk şampiyonluk birçok yarıştan sonra geliyor."

"Pek çok yarıştan sonra dünya şampiyonu oluyorsunuz. Bu çok vakit alıyor, tıpkı bunun gibi; ilk zaferim için 120 yarış bekledim."

"Yani, [ilk] şampiyonluğa benzer bir duyguydu. Fakat sevinçten çılgına dönmedim, daha çok 'evet, bu iş bitti' gibi hissettim."

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