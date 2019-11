Zarco, ilk 7'de olması gerektiğine inanıyor

Sene ortasında KTM'den gönderilen Zarco, Takaagi Nakagami'nin yerine geçici olarak sezonun son 3 yarışına çıkması yönünde anlaşma yapmıştı. Zarco, bu kapsamda ilk yarışına geçen hafta sonu Avustralya'da çıktı.

Avustralya öncesinde kendisine ilk 10 hedefi koyan Zarco, ilk yarışın ardından hedefini yeniledi ve Sepang'da ilk 7'de olması gerektiğini söyledi.

Hedefinin KTM'deki takım arkadaşı Pol Espargaro'yu mu geçmek olduğunun sorulması üzerine Zarco, "Yarış sürücüsü olduğumu göstermek ve zirvedekilerle mücadele edebileceğimi kanıtlamak için ilk 7 içerisinde olmalıyım. Bu açıdan Pol 5. sırada olur ve ben de ilk 7 içerisinde yer alırsam, hem onun için hem de kendim için mutlu olurum. Göreceğiz."

"Daha önlere ilerlemek zorundayım. Avustralya'da Pol ile mücadele keyifliydi. Ondan belki biraz daha hızlıydım ancak onu kullanıp geride bırakamadım."

"Gerçekten yakındı ve savaştık. Bu yüzden zaman kaybettik." dedi.

Motorsport.com'un ilk kez kullandığı Honda motosikletiyle kendisine neden bu kadar büyük hedefler koyduğunun sorması üzerine Zarco, "Bu baskı değil, sadece gerçek."

"İyi iş çıkarırsanız ve her şeyi iyi idare ederseniz, o zaman yukarılarda olmanız gerekir. Bu baskı değil, sadece kendime karşı dürüst oluyorum. Hepsi bu." cevabını verdi.

Zarco'nun Honda RC213V'ye oturmadan önce hedefi, Marc Marquez'in son senelerde nasıl bu kadar baskın olduğunu analiz etmek oldu.

Marco, "Verileri incelediğimde birkaç ilginç şey gördüm. Onlardan ders çıkarmaya çalışıyorum ancak gördüğüm şeyleri pist üstünde uygulayacağımı söylemiyorum."

"Marc her şeyi kontrol ediyor ancak onun doğal kontrol mekanizması sayesinde her şeyi kontrol edebildiğini anlıyorsunuz. Bu sayede her zaman maksimumu veriyor."

"Bu kadar senedir bu sayede en iyi oldu ve ben de ondan bunu öğrenmeye çalışıyorum."

"Benim için önemli olan kendime olan güvenin geri gelmesi çünkü son dönemde bazı hislerimi kaybettim. Geri getirebileceğimi hissediyorum ancak ne kadar hızlı olacağını bilmiyorum." dedi.