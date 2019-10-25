Zarco, Honda'yla ilk gününde çaylak gibiymiş

Zarco, omzundan ameliyat olan Takaagi Nakagami'nin yerine bu sezonun son 3 yarışına katılacak.

Phillip Island'daki ilk antrenman seansı yağmur altında geçti ve Zarco o seansta risk almak istemediğini, bu yüzden pek bir şey öğrenemediğini söyledi.

Zarco, "Yağmurda yorum yapmak gerçekten zordu. 300 km/s hızda çaylak gibi hissettim."

"Ancak iyiydi çünkü çok dikkatliydim. Orta sıralarda yer aldım, bu açıdan fena değildi."

"Çok soğuktu, biraz korkunçtu ancak korkmuş olsam dahi aşırı yavaş değildim. Bu açıdan olumluydu." dedi.

Öğleden sonra 15. sıraya gerileyen Zarco, kuru zeminde ilk başta zorlansa da seansın sonuna kadar büyük gelişme kaydettiğini söyledi.

Zarco, "Öğleden sonra ilk başta zorlandım ancak sonrasında adım adım gelişebileceğimi gördüm. Doğru dengeyi bulmam gerekiyordu."

"İlk turdan son tura kadar devasa gelişme kaydettik. Bu, daha yapabileceğimiz şeyler olduğunu manasına geliyor. Yeni limitlere alışmam gerekiyor." dedi.

Fransız sürücü, Honda'yı sene boyunca zorlandığı KTM motosikletiyle kıyaslamak istemedi.

Zarco, "Fark nasıl sürüş yaptığınıza bağlı olan bir şey. Ben fiziksel gücünü kullanan sürücülerden birisi değilim ancak kendinize güvenerek durumu idare edebilirsiniz."

"Bugün bunu doğrulamış olduk çünkü tam olarak kendime güvenmediğim için çok iyi iş çıkaramasam da, yine de ilk 10'un çok uzağında değiliz."

"Bunu hemen yapamayacağım ancak adım adım kendime güvenim artacak ve bu motosikletle çalışması daha kolay bir hal alacak." dedi.

Oriol Puigdemont