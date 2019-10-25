MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
04 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Avustralya GP / Son dakika

Zarco, Honda'yla ilk gününde çaylak gibiymiş

paylaşım
yorumlar
Zarco, Honda'yla ilk gününde çaylak gibiymiş
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
25 Eki 2019 13:03

Johann Zarco, LCR Honda ile Phillip Island'da katıldığı ilk antrenman seansında tam manasıyla çaylak gibi olduğunu ancak 2. antrenman seansında büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

Zarco, omzundan ameliyat olan Takaagi Nakagami'nin yerine bu sezonun son 3 yarışına katılacak.

Phillip Island'daki ilk antrenman seansı yağmur altında geçti ve Zarco o seansta risk almak istemediğini, bu yüzden pek bir şey öğrenemediğini söyledi.

Zarco, "Yağmurda yorum yapmak gerçekten zordu. 300 km/s hızda çaylak gibi hissettim."

"Ancak iyiydi çünkü çok dikkatliydim. Orta sıralarda yer aldım, bu açıdan fena değildi."

"Çok soğuktu, biraz korkunçtu ancak korkmuş olsam dahi aşırı yavaş değildim. Bu açıdan olumluydu." dedi.

Öğleden sonra 15. sıraya gerileyen Zarco, kuru zeminde ilk başta zorlansa da seansın sonuna kadar büyük gelişme kaydettiğini söyledi.

Zarco, "Öğleden sonra ilk başta zorlandım ancak sonrasında adım adım gelişebileceğimi gördüm. Doğru dengeyi bulmam gerekiyordu."

"İlk turdan son tura kadar devasa gelişme kaydettik. Bu, daha yapabileceğimiz şeyler olduğunu manasına geliyor. Yeni limitlere alışmam gerekiyor." dedi.

Fransız sürücü, Honda'yı sene boyunca zorlandığı KTM motosikletiyle kıyaslamak istemedi.

Zarco, "Fark nasıl sürüş yaptığınıza bağlı olan bir şey. Ben fiziksel gücünü kullanan sürücülerden birisi değilim ancak kendinize güvenerek durumu idare edebilirsiniz."

"Bugün bunu doğrulamış olduk çünkü tam olarak kendime güvenmediğim için çok iyi iş çıkaramasam da, yine de ilk 10'un çok uzağında değiliz."

"Bunu hemen yapamayacağım ancak adım adım kendime güvenim artacak ve bu motosikletle çalışması daha kolay bir hal alacak." dedi.

Oriol Puigdemont

Sonraki haber
Quartararo: "Kazada bir yerim kırılmadığı için şanslıyım"

Önceki haber

Quartararo: "Kazada bir yerim kırılmadığı için şanslıyım"

Sonraki haber

Marquez, antrenmanda kazayı son anda kurtarmış

Marquez, antrenmanda kazayı son anda kurtarmış
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avustralya GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Johann Zarco
Takımlar Team LCR
Editör David Gruz

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
5
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı
MGP

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor
MGP

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın
MGP

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler
MGP

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"
MGP

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.