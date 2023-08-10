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Zarco: "Honda'ya yardım etmekten gurur duyarım"

İsmi LCR Honda ile anılan Johann Zarco, yeni bir maceraya atılmaya ve takıma liderlik etmeye hazır hissediyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Megan White
Johann Zarco, Pramac Racing

MotoGP'de transfer sezonu tam gaz başlamış vaziyette, ilk hamle Franco Morbidelli'nin Yamaha'dan ayrılması ve yerini LCR Honda'dan ayrılmaya karar veren Alex Rins'in alması oldu. 

Morbidelli'nin ayrılığı büyük ihtimalle Ducati içinde de bir çalkalanmaya sebep olacak, nitekim kendisinin VR46'ya geçmesi, Marco Bezzecchi'nin de Pramac'a gitmesi bekleniyor.

Bezzecchi'nin Pramac'a transferi, çok büyük ihtimalle Zarco'nun Ducati bünyesinden ayrılması anlamına gelmekte.

İyi haber, Rins'in ayrılığının ardından LCR Honda koltuğunun boşalması.

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Fransız sürücünün Honda ile arası daima iyi oldu, hatta 2019 sezonunda Repsol Honda'dan teklif almış ancak tercihini KTM'den yana kullanmıştı.

KTM'den erkenden ayrılmasının ardından 2019 sezonunun son üç yarışında sakatlanan Takaaki Nakagami'nin yerine LCR Honda koltuğuna da geçen Zarco, yeni bir meydan okumaya hazır.

Zarco, "Takımı başarıya taşıyacak adam olmaktan gurur duyarım çünkü KTM'de bu işi iyi yapamadım."

"Belki geri bildirimlerim KTM için iyiydi ama elde ettiğim sonuçlarla bu pozisyonda olmaya hazır değildim."

"Dolayısıyla son kararım Ducati'ye geri dönmek oldu."

"Ancak artık 2019'a göre çok daha olgun bir sürücüyüm, dolayısıyla tüm seçeneklere bakmamız gerekmekte." dedi.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

World Superbike'a geçeceği iddialarını da yalanlayan Zarco, halen MotoGP için yeterince iyi olduğunu vurguluyor.

Zarco, "Şu an şampiyonada dördüncüyüm, neden Superbike'a geçiş yapmayı düşünmeliyim ki?"

"Takıma gayet iyi sonuçlarla gelmeme rağmen halen gelecek yıl için bir koltuğum yok. Garip hissetmekteyim." 

"Ama şu anki performansımı sergilerken Superbike'a gitmeyeceğim. Bunun sebebi Superbike'ı sevmemem değil, kazanamadığım söylense dahi yeterince iyi olmam." 

"Her yıl sezon boyunca şampiyonada ilk beşe giren kaç kişi var? Ben güçlü bir askerim ve öyle kalacağım." dedi.

LCR Honda koltuğunun en güçlü adayı Zarco gibi, ancak WSBK sürücüsü Iker Lecuona da son dönemde öne çıkmış durumda.

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LCR Honda için Zarco iddiaları artıyor

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