Zarco: "Honda'nın yaptığı değişiklikler işe yarıyor"

Honda RC213V'yi ilk kez geçen yıl Valencia'da deneyen Zarco, MotoGP'nin yeni imtiyaz sisteminden faydalanarak iki gün boyunca motosikleti test etmek için geçen hafta Malezya'da yapılacak olan sezon öncesi testten önce deneme fırsatı buldu.

Herkesi şaşırtan bir şekilde, Fransız pilot Tech3'e yeni katılan Pedro Acosta'nın sadece 0.2 saniye gerisinde attığı turla testi en hızlı üçüncü zamanla tamamladı.

Daha sonra medya mensuplarına konuşan Zarco, Sepang'daki performansının Honda'nın 2024 prototipiyle bir köşeyi döndüğüne olan inancını güçlendirdiğini söyledi.

Shakedown'u özetlemesi istendiğinde Zarco, "Oldukça iyiydi. Bazı tur zamanları geldiğinde her zaman mutlu oluyorsunuz. Bunu beklemiyordum, bu yüzden beklediğimden daha iyi bir his veriyor."

"Ama açıkçası Honda'nın yaptığı değişiklikler, Valencia'da getirdikleri oldukça ilginçti ve bu bana kış boyunca çok iyi umutlar verdi. Shakedown yaptığım iki gün boyunca da bunun sonucunu aldım."

"Performansla da çalışacağımıza inanıyorum ve bunu hissediyorum. Mutluyum çünkü Honda ile bu işi yapmak için iyi bir zaman gibi görünüyor ve Honda'nın da yeni şeyler eklemesi veya getirmesi çok yardımcı oluyor." dedi.

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco dört sezonun ardından Pramac Ducati'den ayrılarak 2024 yılında Honda'nın uydusu LCR takımına katıldı ve Alex Rins'in yerini aldı.

Fransız sürücünün bu hamlesi ilk etapta pek çok şüpheyle karşılandı. Pek çok kişi son iki yıldır sürekli olarak en iyi motosiklet olan Ducati'yi bırakıp şampiyonayı sonuncu sırada tamamlayan bir üreticiye geçme tercihini sorguladı.

Ancak Honda, çoğunlukla altı kez şampiyon olan Marc Marquez'i sözleşmesinin son yılı için elinde tutma çabasının başarısızlıkla sonuçlanması ve Shin Sato'nun yeni teknik direktör olarak gelişiyle birlikte perde arkasında sessizce çeşitli değişiklikler üzerinde çalışıyor.

Sato yönetimindeki Honda geçen hafta Sepang'a RC213V'nin iki özellik getirdi. Zarco, tüm MotoGP gridi yılın ilk tam kapsamlı sezon öncesi testi için 6-8 Şubat tarihleri arasında Malezya'da bir araya geldiğinde değişiklikleri daha fazla değerlendirme fırsatı bulacak.

34 yaşındaki sürücü, Honda'nın yeni yapısı altında nasıl anında bir gelişme sağlayabildiğinden etkilendiğini ve gelişinin zamanlamasının Japon üreticinin MotoGP'ye yaklaşımındaki bir değişiklikle aynı zamana denk geldiği için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Zarco, "Honda hakkında sevdiğim şey, yeni şeyler getirmek için zamana ihtiyaç duymaları, ancak bu yeni şeyler oldukça iyi çalışıyor gibi görünüyor."

"Çok olumlu olabilecek şey, yeni projenin sadece başında olmamız ve Japonların çalışma şeklini bilmek bana kendimi iyi hissetmem için çok iyi umutlar veriyor. Motosiklet üzerinde kendimi iyi hissediyorum."

"Kış boyunca uzun bir ara verip sadece birkaç hafta sürüş yapmadığınızda ve bir MotoGP motosikletiyle geri döndüğünüzde, benim için Ducati'den Honda'ya ilk kez geçerken farklar daha da büyüktü."

"Şu anda her şey yolunda. Honda'da da işler bu farklı yaklaşımı elde etmek için ilerliyor. Bu değişikliklerin tam zamanında geldiğim için şanslı olduğumu söyleyebilirim." dedi.