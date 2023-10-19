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MotoGP Avustralya GP
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Zarco, Honda'da Marquez'in yerini alacağı iddiasını reddetti

Johann Zarco, 2024 MotoGP sezonunda Honda fabrika takımında Marc Marquez'in yerini almayacağını doğruladı.

Jamie Klein
Editör Jamie Klein
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Johann Zarco, Pramac Racing

Fransız sürücü, 2023 sezonunun ardından Pramac Racing'den ayrılacak ve LCR Honda takımına katılacak.

İki yıllık anlaşma imzalayan Zarco'nun bu hamlesi, Marc Marquez'in Honda fabrika takımından ayrıldığı bir dönemde geldi.

Şimdi Zarco'nun bu koltuk için en ideal isim olduğu düşünülüyor fakat Avustralya GP öncesi konuşan Fransız sürücü, bu yönde bir talep görmediği söylüyor.

Zarco, "Bunun için doğal bir aday olacağımı düşünmüştüm fakat bunun 'doğal' olarak gerçekleşmemesinin birçok nedeni var."

"Sadece koltuk boş olduğu için fabrika takımında olmak parlak bir şey değil. Beni istedikleri için orada olmalıyım."

"Marc 'hayır' dediği anda, Honda ve fabrika takımından bu konuda çok daha hevesli olmalarını beklerdim." dedi.

Zarco ayrıca LCR patronu Lucio Cecchinello'nun 2024 için anlaştığı sürücüyü kaybetmek istemeyeceğini de ekledi.

Zarco, "Lucio'nun benimle çalışmak istemesi mantıklı, çünkü şampiyonada ilk beş için mücadele ediyorum ve bu onun için sponsorlarını motive edebilir."

"Lucio ve Honda ile bu projeye katılmak, sadece bir yıllığına fabrika takımında yer almaya çalışmaktan daha iyi." dedi.

Şu an koltuk için en ciddi aday Miguel Oliveira gibi görünüyor ve geçen hafta Japonya'da, bu ilgi doğruladı.

Perşembe günü kendisine durumla ilgili yeni bir şey olup olmadığı soruldu ve Portekizli sürücü, "Benim tarafımdan eklenecek başka bir şey yok. Eğer [bir teklif] gelirse, söyleyecek daha fazla şeyim olacak." dedi.

 

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