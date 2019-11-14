Zarco: "Honda teklifi gelirse, sıra dışı bir hayal olur"

Sene ortasında KTM'den gönderildikten sonra boşta kalan Zarco, LCR Honda'nın Japon sürücüsü Takaagi Nakagami'nin ameliyat olması nedeniyle LCR Honda'da yarışma fırsatı yakaladı ve son iki yarışta mücadeleye geri döndü.

Zarco, Valencia'da bir yarışa daha çıkacak ancak görünen o ki Lorenzo'nun emeklilik kararının ardından gelecek sene de yarışma fırsatı bulacak.

Lorenzo'nun kararının kendisi için olumlu bir haber olduğunu kabul eden Zarco, "Bu, 2020'de bir boş koltuk olacağı manasına geliyor. Nerede olur bilmiyorum ancak boş bir koltuk olacak. Bu gelecek sene sürüş yapmam için bir şans olduğu manasına geliyor."

"Şu anda sadece bunu düşünüyorum ve gülümsememi sağlıyor çünkü ağustos ayından bu yana gelecek sene ne yapacağımı bilmiyordum. Hâlâ bilmiyorum ancak kağıt üzerinde bir seçenek var." dedi.

Zarco, LCR Honda'nın süper bir takım olduğunu ancak fabrika takımından gelecek çağrının kendisini daha mutlu edeceğini kabul etti.

Zarco, "Lucio Cecchinello ile süper bir takım olan LCR'yi ve çok iyi motosikleti keşfediyorum. Nerede olursam olayım bonus olacak."

"Tabii ki en iyi seçenek Repsol Honda takımı. Orası fabrika takımı ve oradan teklif gelirse böylesi karmaşık bir sezonda sıra dışı bir hayal olur." dedi.

Repsol için LCR Honda'nın deneyimli sürücüsü Cal Crutchlow da seçenek olabilir ancak bu durumda Honda'nın sponsoru Red Bull ile Crutchlow'un kendi sponsoru Monster Energy arasında anlaşmazlık olabilir.

Crutchlow, "Johann harika bir sürücü ve dünya şampiyonlukları kazanmış bir isim. Ancak o aynı zamanda bu sene KTM'den ayrıldı. Bu konuyu dikkatlerden kaçırmamak lazım."

"Johann harika bir sürücü ve son iki yarışta Honda'yı sürüş şekli nedeniyle kendisiyle gurur duyabilir. Ancak göreceğiz."

"Son 3 yarış, onun en iyi olduğu pistlerden. Honda, onun yarıştığı pistlerde iyiydi. Olay bu. Benimle alakalı bir durum yok." dedi.

Zarco ise Repsol Honda koltuğu için yeteri kadar iyi iş çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda, "Avustralya yarışına bakarsak, tabii ki hayır. Honda ile iyi şeyler yapabileceğim doğru grup arasında değildim."

"Bu yüzden onlardan özür diledim. Bunun üzerine bana endişe etmememi ve Phillip Island'ın karmaşık bir pist olduğunu, hava şartlarının da kötü olduğunu, rahat olup Malezya'da iyi olmamı söylediler."

"Malezya'da daha iyi bir grubun içerisindeydim. Zirvedeki grupla değildim ancak arka gruptan orta gruba geçmeyi başardım. Bu, her şeyi doğru yaptığımızın bir işaretiydi." dedi.