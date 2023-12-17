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Zarco, Honda fırsatı gelmeden önce bırakmayı düşünüyormuş

Johann Zarco, Honda kendisine iki yıllık bir anlaşma teklif etmeden önce 2023 sezonunun sonunda bırakmayı düşündüğünü itiraf etti.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Johann Zarco, Team LCR Honda

Ducati sürücüsü olarak dördüncü ve son sezonunu Pramac takımıyla sezonu beşinci sırada tamamlayan Fransız sürücü, Ekim ayında Avustralya'da ilk MotoGP zaferini elde etti.

Zarco, 2019'da sakatlanan Takaaki Nakagami'nin yerine takıma katılıp sadece üç yarış süren birlikteliği yeniden canlandırmak için 2024'ten itibaren önümüzdeki iki sezon boyunca LCR takımıyla Honda'ya katılmak üzere imza attı.

Kendisine 2024 yılında da Ducati'de kalması için bir yıllık bir anlaşma teklif edilmişti. Ancak sözleşmesinin bitiminden sonra muhtemelen Dünya Superbike'a geçecekti. Ama MotoGP'de hala ilk beşte yer aldığı gerçeği bu karar için uygun olmadığını düşündürüyor.

Üçüncü bitirdiği ancak Fabio Di Giannantonio'nun cezası nedeniyle ikinci sıraya yükseldiği Valencia Grand Prix'sinin ardından Zarco, Honda fırsatı ortaya çıkmadan önce MotoGP'den emekli olmayı düşündüğünü itiraf etti.

Ducati ile geçirdiği süre boyunca en çok gurur duyduğu şey sorulduğunda Zarco, "Phillip Island'daki zafer cevabını vermek kolay. Çünkü bu her zaman alabileceğimiz en iyi sonuç."

"Ama 2021 ile aynı şampiyona sonucunu elde ettiğim bu yıl da var."

"Sprint yarışlarında yeni şeyler öğreniyoruz. Sprint yarışında fazla puan alamadım ama en azından şampiyonadaki beşincilik pozisyonumu korudum."

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Johann Zarco, Pramac Racing

"Bu sezon sonunda bırakmayı düşünüyordum. Ama sonra bu fırsatı yakaladım ve kendimi iki yıl daha yapabilecek kadar zinde hissettim."

"Bu sezon performans göstermek, podyuma çıkmak, zafer kazanmak, istikrarlı olmak ve geleceğe bakmak için bu yeni enerjiyi kazandığım için oldukça gururluyum." dedi.

Zarco, 2019 Valencia GP'den bu yana Honda ile ilk kez geçen ay sezon sonrası testinde piste çıktı.

Fransız pilot 2024 RC213V ile 61 tur attıktan sonra liderin 1.030 saniye gerisinde ve yeni takım arkadaşı Takaaki Nakagami'yi 0.7 saniye farkla geride bırakarak 17. olmuştu.

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