Zarco, güncellenen Ducati ile fabrika sürücüsü gibi hissetti

Zarco 2020 için doğrudan Ducati ile anlaştı ancak geçen seneki GP19 motosikletini kullanıyor ve Avintia'da Ducati'den az destek görüyor.

Buna karşı Fransız sürücü, Çekya GP öncesinde pole pozisyonunu kazandı ve 3. olarak podyuma çıktı. Gelecek sene Pramac ya da fabrika Ducati'de yarışması beklenen Zarco, salı günkü testlerde güncel şasiyi test etti.

Zarco, "Ducati'ye teşekkürler. Bu harika bir his. Harika destek veriyorlar. Şasi tarafında farklı şeyler deneyebildik. Mutluydum çünkü gerçekten testler öncesinde yeni şaside farklı kombinasyonlar hazırladılar. Fabrika sürücüsüymüş gibi hissettim."

"Ancak şunu tekrarladılar: 'Sen bizimle bağlantılısın. Bize bilgi vermeni istiyorsak, bir şeyleri test ettirmemiz lazım' " dedi.

Zarco, Ducati'nin kendisine güncellenmiş şasiyi vermek için ortaya koyduğu çalışmanın, kendisine pozitif bir hava kattığını söyledi.

Zarco, "Bu güncelleme, mart ayında olmasa da planlanmıştı. Yaz döneminde planlandı ancak bu kadar kişinin sizin için bu şekilde çalışması, sizin bu sıcak desteği hissetmenizi sağlıyor." dedi.

Bu hafta sonu yeni şasiyi kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda Zarco, "Sanırım evet çünkü iyi hissettim. Ancak farklar ayarlarda iyi çalışan bazı eski parçalar da olacak."

"Size her şeyi veren tek bir şey yoktur. Bu yüzden kolay olmaz. Her zaman bazı ödünler vermeniz gerekir. Bu yüzden yeni olanda kalmak, üzerinde çalışmak ve Ducati'ye daha fazla bilgi vermek istiyorum." dedi.