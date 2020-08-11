Zarco: "Geçen yıl Avintia hakkında şüphe duymakta haklıydım"

Zarco, Cumartesi günü Brno'da 0.3 saniye farkla ilk pole pozisyonunu almayı başardı ve son turda Suzuki sürücüsü Alex Rins'in tüm baskısına rağmen takımının ilk podyumunu, kendisini ise 2018 Malezya'dan sonraki ilk podyumunu elde etti.

Çifte Moto2 şampiyonu, geçen yıl KTM ile kötü başlangıcın ardından sezon ortasında takımdan ayrıldı ve ardından sezonu LCR Honda ile tamamladı. Sezon sonunda adı Avintia ile anılmıştı ancak bununla ilgilenmediğini söyledi.

Avintia'nın 2020 için resmi bir Ducati uydu takımı haline gelmesi ve teknik destek alması, Zarco'nun takıma gelişine yardım etti.

Çarpıcı Brno hafta sonunun ardından Zarco, Avintia ile ilgili çekincelerinde haklı olduğuna inanıyor.

Zarco, "Geçen sene takım hakkında şüphelerim vardı çünkü sezon boyunca çok fazla zorlanmıştım ve daha fazla zorlanmak istemiyordum. Onlar da o dönem yüksek sonuçlar alamıyorlardı."

"Ama aynı o dönem bir uydu takımı değil, bağımsız bir ekip gibiydiler. Ducati'nin yatırımı aynı değildi ve bu seviyede her şey çok pahalı. Motosikletin tüm parçaları ve tüm detaylar çok önemli."

"Şimdi Ducati, takımdaki tüm bu detaylarla ilgileniyor ve ilgilenen tüm Ducati teknisyenleri ve -takım- mekanikerlerinin, tutku dolu olduğunu ve iyi çalıştığını görebiliyoruz."

"Geçmişte Avintia mekanikerlerinin iyi sonuçlar almamasının sebebi yaptıkları kötü iş değildi, sadece bütçeleri çok sınırlıydı ve rekabet edecek en iyi parçalara sahip değillerdi."

"Bu yüzden çok fazla zorlanıyorlardı. Şimdi onlara bu iyi sonucu getirmekten mutluluk duyuyorum. Tüm hafta sonu tatmin edici."

Ayrıca Zarco yarışla ilgili de şöyle dedi: "Öğrendiğim şeylerden bir tanesi, başlangıcımı geliştirmem gerektiği. Bunun, sonraki yarışlar için çok büyük bir yardımı olacak."

"Bazı turlarda kendimi iyi hissediyordum ve öndekileri sık sık virajda ve frenlemede yakalıyordum. Sonrasında çıkışta da rahat hissediyordum. Ama bazı turlarda hatalar yaptım."

"Yeni şeyler öğrendiğimi söyleyemem. Fakat daha güçlü olmak ve yarışı daha iyi kontrol etmek için motosiklette mükemmel şekilde uygulamam gereken bazı şeyler olduğunu tekrar görmüş oldum."

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