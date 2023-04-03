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Zarco: "Galibiyet mücadelesi vermeyi bekliyordum ancak ilk turlar çok zorluydu"

Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, ıslak zeminde kazanma şansına sahip olmayı beklediğini, ancak ilk sekiz tur çok zorlandığı için şansını kaybettiğini söylüyor.

Lewis Duncan
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Zarco: "Galibiyet mücadelesi vermeyi bekliyordum ancak ilk turlar çok zorluydu"
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Altıncı sıradan başladığı ve ilk bölümünü pek iyi geçirmediği yarışın son turlarında kanatlanan Zarco, son turda pole pozisyonu sahibi Alex Marquez'i geçerek ikinciliğe ulaştı.

Kendisi bu performansını yarışın geneline yaysa çok daha farklı bir senaryodan da bahsedebilirdik; ancak Fransız sürücü ilk sekiz turda yol tutuş konusunda o kadar zorlandı ki, kendi ifadesiyle "neredeyse kaza yapıyordu".

Yarışın ardından konuşan Zarco, "Diğerleri yarışın başında lastiğin yol tutuşunu oldukça iyi kullanabilme avantajına sahipti."

"Ancak ben sadece yol tutuşu biraz azaldığında fark yaratabiliyorum, bu da yarışın orta noktasına kadar gerçekleşmedi."

"Aslında bu koşullarda kazanma şansına sahip olmayı bekliyordum, ancak ilk sekiz turda pek de hızlı değildim. Sürekli kayıyordum, hatta neredeyse kaza yapıyordum, diğerlerinin de baskısı altındaydım."

"Sonrasında ideal çizgileri ve düşük yol tutuşundaki avantajımı kullanabilmek güzeldi.

"Neyse ki yarış en ideal zamanda sonlandı, aksi takdirde Alex'i yakalayamazdım. Mükemmel bir zamanlamaydı.

"Liderin nerede olduğunu anlamaya çalıştım ama onu göremedim. Bezzecchi tüm hafta sonu boyunca inanılmazdı ve harika bir iş çıkardı." dedi.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu sonuç, Zarco'nun 2022 Almanya GP'sinden bu yana ilk podyumu oldu.

Zarco, "Önümde belki üç ya da dört sürücü vardı ama o sırada sekizinci sıradaydım ve 'bu podyuma inanmalıyım ama görüş alanımda bile değil' diyordum."

"Bu yüzden sadece odaklandım, mümkün olduğunca çok sıra kazanmaya çalıştım ve ön grubu kovalamaya başladım."

"Son üç turda sadece Alex ve [Franco] Morbidelli'yi görüyordum, bu esnada ekstra bir itiş gücü yakalamayı başardım." 

"Fark yaratabilirdim, ancak lastiklerim oldukça kullanılmıştı, bu yüzden motosiklet çok fazla savrulmaya başladı."

"Yine de her şey mükemmeldi. Bu tür bir sonuç elde etmek güzel ve bunun tadını çıkaracağım çünkü podyumu tatmayalı uzun zaman olmuştu." dedi.

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