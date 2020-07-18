Zarco, Ducati'nin sürüş tarzına alışmaya başladı

İki kez Moto2 şampiyonu olan Zarco, bu sene için Avintia takımına katıldı. Kış testlerinde GP19'u sürmekte zorlanan Zarco, dünkü ikinci antrenmanlarda 8. bugünkü 3. antrenmanlarda ise 15. oldu.

Zarco, her piste çıkışında Ducati sürme tarzına daha iyi alıştığını söyledi.

Zarco, "Motosiklette bir şeyler yaptık ve bunlar daha iyi hissetmemi sağladı. Artık motosikleti daha çok Ducati tarzıyla, daha iyi bir şekilde sürebiliyorum. Buna ek olarak Ducati geliyor ve süspansiyonlarda yaptıkları küçük değişikliklerle daha iyi adapte olmamı sağlıyor."

"Her şey bir araya geldiğinde, iyi tur zamanları elde edebildim. 1:38.7 gibi turlat elde edebildim. Bu olumlu bir şey çünkü herkes bu tür dereceleri elde edemedi."

"Tüm bunlar olumlu. Eksik olan şey art arda 10 ya da 20 tur bu dereceleri elde etmek çünkü şu an için bunu başarmam zor. Motosiklet üstünde her şeyi otomatik olarak yapamıyorum."

"Öğrenmem gereken bazı yeni limitler olduğu için, daha fazla düşünmeli ve zorlamalıyım. Her zaman zaman farkını kapatmak ve öndeki pilotları yakalayabilmek için maksimum için zorluyorum."

"Ancak iyi bir yoldayım çünkü sürekli gelişiyorum. Motosiklet yaptıklarıma gerçekten iyi cevap veriyor ve 'Endişelenme, güvendesin, zorlayabilirsin' diyor. Bu hissi seviyorum."

"Motosikletin rekabetçi ve kazanan bir motosiklet olduğunu biliyorum. Bu, kendimi daha çok zorlamamda yardımcı oluyor. Bunun yanında kendimi geliştirebileceğim ince noktaları biliyorum."

"Bu, daha hızlı gitmek için şimdiden büyük bir adım. İyi olan şey, daha önceden alışkın olmadığım şeyi yaparken her şeyin iyi çalışıyor olması. Bu bana güven veriyor."

"Bunu yapıyorum ve daha önceki motosikletlerimden elde ettiğim bilgileri Ducati'ye vermem de bana yardımcı oluyor. Yamaha, Honda ve hatta KTM'de kazandığım deneyim onlara istediğim yönde ilerlememi sağlamada yardımcı oluyor." dedi.