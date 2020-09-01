Zarco, Ducati ile fabrika MotoGP takımı için yarışmaya hazır

İki kez Moto2 dünya şampiyonu, 2020 senesinde Ducati aracılığıyla 1 sene daha eski model olan Desmosedici ile uydu takımı olan Avintia'ya katıldı.

Bu geçiş, Zarco'nun KTM ile olan iki yıllık sözleşmesinin geçen sene iptal olmasından ve son üç senede Takaaki Nakagami'nin sakatlığı sebebiyle LCR Honda ile üç yarışa çıkmasından sonra gerçekleşti.

O zamandan beri Zarco, Avintia'nın ilk pole pozisyonunu ve podyum sonucunu almayı başardı.

Fransız sürücü, 2021 yılında Ducati sürücüsü olarak kalacak ancak takım olarak Pramac ile mi yoksa Avintia ile mi yola devam edeceği belirsizken, Zarco'nun buna ek olarak birkaç opsiyonu daha bulunmakta.

Sene sonunda Ducati'den ayrılacak olan Andrea Dovizioso'nun yerine ismi geçen biri olsa da Zarco, Ducati'ye yapacağı geçiş öncesinde podyum için savaşabileceğini göstermek zorunda olduğunu hissettiğini söyledi.

"Ducati ile gelecek sene devam edebilecek olmak çok güzel bir haber." diyen Zarco ekledi: "Ancak hâlâ sürücüleri nereye koyacaklarına karar vermek için zamana ihtiyaçları var ve şurası kesin ki, fabrika motosikleti her zaman hayalinizde olan bir şeydir."

"Ve bununla beraber bir fabrika takımındaki deneyimlerimden ve hatalarımdan pek çok şey öğrendim, çünkü birkaç hata yaptım, bence bir fabrika motosikletine geçmeye hazırım."

"Ancak öncesinde daha çok podyuma çıkmam lazım ve daha çok savaşmam lazım - galibiyet için değil - ancak daha istikrarlı olmalı ve fabrika motosikletini hak etmem için podyum savaşı vermem lazım."

"Ducati takımı Dovizioso'yu kaybediyor ve Jack ile podyum yakalayabilirler, ancak iki sürücünün birden podyum yakalaması ana amaç."

"Tabii ki de asıl hayal fabrika motosikletini kullanmak ancak ana hedef ise Ducati ile kalmak, çünkü birkaç ay önce Avintia takımı ile bu senenin çok karışık geçmesini bekliyorduk, ancak Ducati'nin desteği ile beraber iyi bir iş çıkarıyorum."

"Durum, takım için gayet iyi ve şu anda daha sabit geleceğe sahibim, bu yüzden gülümsemekten başka bir şey yapamam."

Fabrika Ducati takımı için ismi geçen bir diğer isim ise, İtalyan markanın çatısı altında kalmak için 2 senelik sözleşme imzalayan Pramac pilotu Francesco Bagnaia.

Eski Ducati sürücüsü ve üç kez MotoGP şampiyonu Jorge Lorenzo'nun da bu koltuk için ismi geçiyor.

Ducati'nin, bir sonraki hafta sonu yapılacak olan San Marino Grand Prix'si öncesinde fabrika takımının sürücülerine karar vermesi bekleniyor.