MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
13 Eyl
Warm Up:
11 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Son dakika

Zarco, Ducati ile fabrika MotoGP takımı için yarışmaya hazır

paylaşım
yorumlar
Zarco, Ducati ile fabrika MotoGP takımı için yarışmaya hazır
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Johann Zarco 2021'de fabrika Ducati takımı ile yarışmaya "hazır" olduğunu düşündüğünü, ancak değerlendirmeye alınması için daha çok MotoGP podyumu alması gerektiğine inandığını söyledi.

İki kez Moto2 dünya şampiyonu, 2020 senesinde Ducati aracılığıyla 1 sene daha eski model olan Desmosedici ile uydu takımı olan Avintia'ya katıldı. 

Bu geçiş, Zarco'nun KTM ile olan iki yıllık sözleşmesinin geçen sene iptal olmasından ve son üç senede Takaaki Nakagami'nin sakatlığı sebebiyle LCR Honda ile üç yarışa çıkmasından sonra gerçekleşti. 

O zamandan beri Zarco, Avintia'nın ilk pole pozisyonunu ve podyum sonucunu almayı başardı. 

Fransız sürücü, 2021 yılında Ducati sürücüsü olarak kalacak ancak takım olarak Pramac ile mi yoksa Avintia ile mi yola devam edeceği belirsizken, Zarco'nun buna ek olarak birkaç opsiyonu daha bulunmakta.

Sene sonunda Ducati'den ayrılacak olan Andrea Dovizioso'nun yerine ismi geçen biri olsa da Zarco, Ducati'ye yapacağı geçiş öncesinde podyum için savaşabileceğini göstermek zorunda olduğunu hissettiğini söyledi.

"Ducati ile gelecek sene devam edebilecek olmak çok güzel bir haber." diyen Zarco ekledi: "Ancak hâlâ sürücüleri nereye koyacaklarına karar vermek için zamana ihtiyaçları var ve şurası kesin ki, fabrika motosikleti her zaman hayalinizde olan bir şeydir."

"Ve bununla beraber bir fabrika takımındaki deneyimlerimden ve hatalarımdan pek çok şey öğrendim, çünkü birkaç hata yaptım, bence bir fabrika motosikletine geçmeye hazırım."

"Ancak öncesinde daha çok podyuma çıkmam lazım ve daha çok savaşmam lazım - galibiyet için değil - ancak daha istikrarlı olmalı ve fabrika motosikletini hak etmem için podyum savaşı vermem lazım."

"Ducati takımı Dovizioso'yu kaybediyor ve Jack ile podyum yakalayabilirler, ancak iki sürücünün birden podyum yakalaması ana amaç."

"Tabii ki de asıl hayal fabrika motosikletini kullanmak ancak ana hedef ise Ducati ile kalmak, çünkü birkaç ay önce Avintia takımı ile bu senenin çok karışık geçmesini bekliyorduk, ancak Ducati'nin desteği ile beraber iyi bir iş çıkarıyorum."

"Durum, takım için gayet iyi ve şu anda daha sabit geleceğe sahibim, bu yüzden gülümsemekten başka bir şey yapamam."

Fabrika Ducati takımı için ismi geçen bir diğer isim ise, İtalyan markanın çatısı altında kalmak için 2 senelik sözleşme imzalayan Pramac pilotu Francesco Bagnaia.

Eski Ducati sürücüsü ve üç kez MotoGP şampiyonu Jorge Lorenzo'nun da bu koltuk için ismi geçiyor.

Ducati'nin, bir sonraki hafta sonu yapılacak olan San Marino Grand Prix'si öncesinde fabrika takımının sürücülerine karar vermesi bekleniyor.

 

Mir, 2020 MotoGP şampiyonluğu için Suzuki'yi "bir aday" olarak görüyor

Önceki haber

Mir, 2020 MotoGP şampiyonluğu için Suzuki'yi "bir aday" olarak görüyor

Sonraki haber

Miller ve Espargaro, ilk galibiyetini kaçıran Mir'e üzülmüşler

Miller ve Espargaro, ilk galibiyetini kaçıran Mir'e üzülmüşler
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Johann Zarco
Takımlar Avintia Racing , Ducati Team Şimdi al
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

Ferrari, Leclerc'in Spa’da yaşadığı hava basıncı sorununu açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Leclerc'in Spa’da yaşadığı hava basıncı sorununu açıkladı

Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”

Button: "Stroll, Formula 1'de yarışmayı %100 hak ediyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Stroll, Formula 1'de yarışmayı %100 hak ediyor"

Ferrari'nin rakipleri FIA ile yapılan "gizli" motor anlaşmadan hâlâ rahatsız!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin rakipleri FIA ile yapılan "gizli" motor anlaşmadan hâlâ rahatsız!

Ricciardo: “İyi araç ayarı, Renault’yu iyi hale getirdi”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: “İyi araç ayarı, Renault’yu iyi hale getirdi”

Brawn: "Ferrari'nin sıkıntıları sadece motorla alakalı değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Ferrari'nin sıkıntıları sadece motorla alakalı değil"

Vural Ak: "Türkiye GP şimdilik tek yıllık ancak..."
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak: "Türkiye GP şimdilik tek yıllık ancak..."

Son Haberler

Miller ve Espargaro, ilk galibiyetini kaçıran Mir'e üzülmüşler
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Miller ve Espargaro, ilk galibiyetini kaçıran Mir'e üzülmüşler

Zarco, Ducati ile fabrika MotoGP takımı için yarışmaya hazır
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Zarco, Ducati ile fabrika MotoGP takımı için yarışmaya hazır

Mir, 2020 MotoGP şampiyonluğu için Suzuki'yi "bir aday" olarak görüyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Mir, 2020 MotoGP şampiyonluğu için Suzuki'yi "bir aday" olarak görüyor

Miller, Oliveira son virajda geçince panik yapmış
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Miller, Oliveira son virajda geçince panik yapmış

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

2
Formula 1

Ferrari, Leclerc'in Spa’da yaşadığı hava basıncı sorununu açıkladı

3s
3
Formula 1

Button: "Stroll, Formula 1'de yarışmayı %100 hak ediyor"

2s
4
Formula 1

Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”

5
Formula 1

Vettel F1'e odaklandı, gelecek için bir alternatif düşünmüyor

Son Haberler

Miller ve Espargaro, ilk galibiyetini kaçıran Mir'e üzülmüşler
MOTOGP

Miller ve Espargaro, ilk galibiyetini kaçıran Mir'e üzülmüşler

Zarco, Ducati ile fabrika MotoGP takımı için yarışmaya hazır
MOTOGP

Zarco, Ducati ile fabrika MotoGP takımı için yarışmaya hazır

Mir, 2020 MotoGP şampiyonluğu için Suzuki'yi "bir aday" olarak görüyor
MOTOGP

Mir, 2020 MotoGP şampiyonluğu için Suzuki'yi "bir aday" olarak görüyor

Miller, Oliveira son virajda geçince panik yapmış
MOTOGP

Miller, Oliveira son virajda geçince panik yapmış

MotoGP takımları, KTM'in 2021 için bir "süper motor" geliştirmesinden endişeleniyor
MOTOGP

MotoGP takımları, KTM'in 2021 için bir "süper motor" geliştirmesinden endişeleniyor

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.