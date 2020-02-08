Zarco, Ducati ile daha hızlı olmayı umuyormuş

Geçen sene ortasında KTM'den ayrılan ve sezonun son 3 yarışına LCR Honda ile katılan Zarco, bu sene Avintia Ducati adına mücadele edecek. Bir önceki sene Tech 3 Yamaha adına yarışan Zarco böylece, neredeyse bir senelik süreç içerisinde 4 farklı üreticinin motosikletini kullanmış oldu.

Dün ilk defa Ducati motosikletini kullanan Zarco, liderin 1.5 sn gerisinde ancak 19. olabildi.

Zarco, "Dürüst olmak gerekirse daha iyi olmayı umuyordum. İlk günümde bundan daha hızlı olabileceğimi düşünmüştüm."

"Ancak çok şey öğrendim ve çok fazla tur attım. Hemen hemen 4 aylık aranın ardından, bazı şeyleri kaybetmiş gibi görünüyorum."

"Sakin kalmalıyım. Sonunda gelişme kaydedebildim. Hatalarımı anlamalı ve Ducati'yi nasıl daha iyi sürebileceğimi anlamalıyım. Çok fazla potansiyel var ancak sürüş stilimi farklı bir şekilde yönetmem gerekiyor." dedi.

Zarco, fiziksel açıdan kendisini geliştirmeyi hedeflediğini ve Ducati üzerinde daha rahat hissetmesi gerektiğini söyledi.

KTM döneminde psikolojik açıdan destek görmediği için sorun yaşayan Zarco, Ducati'den aldığı destekten memnun olduğunu söyledi.

Zarco, "Ducati'den gerçekten destek görüyorum. Geliyorlar, bilgilerimi alıyorlar ve sakin olmam gerektiğini, bu motosikletle deneyim kazandıkça hızlanıldığını söylüyorlar."

"Bana stres yapmamam gerektiğini söylüyorlar. Şu an için stres yapmak zorunda olmamam iyi bir şey." dedi.

Oriol Puigdemont