Zarco: "Çaylak Martin, MotoGP'ye 'hemen' uyum sağlayabilecek yetenekte"

Motorsport.com'un bu yılın başlarında duyurduğu üzere Ducati, gelecek yıl için Moto2 sürücüsü Jorge Martin ile anlaştı ve genç sürücü yeni sezonda Pramac ekibinde yarışacak.

2018 Moto3 dünya şampiyonu Martin, 2020 Moto2 şampiyonasını beşinci olarak tamamladı ve her ne kadar şampiyonluk mücadelesi verse de, COVID-19'a yakalanmasının ardından Misano'daki iki yarışı kaçırınca umutları sona erdi.

Martin, gelecek yıl Enea Bastianini ve Luca Marini ile birlikte seride yarışacak üç yeni isimden bir tanesi olacak.

2021 için yeni takım arkadaşı Martin hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Zarco şunları söyledi: “Jorge Martin'in iyi şekilde adapte olabileceğini düşünüyorum."

“Moto2'deki sürüş tarzına baktığım zaman gerçekten uyum sağlama yeteneğine sahip olacağını düşünüyorum."

"Ve Pramac ile beraber oldukça fazla bilgiye sahip olmasının yanında, İspanyol bir gruba da sahip olacak. Bu yüzden çabucak iyi bir hisse sahip olacak."

Hem Zarco hem de Martin, önümüzdeki sezon Pramac'ta fabrika motosikletine sahip olacaklar ve Zarco, Miller'ın geçen yılın sonunda peş peşe aldığı ikincilikler göz önüne alındığında başarılı olabileceğini düşünüyor.

Zarco,"2021 yılında 2019 ile 2020 motosikletlerinin bir evrimine sahip olacağım."

"Teknik olarak motosiklette nelerin farklı olduğunu söyleyemem, sonuçta ben bile bilmiyorum, ancak normalde tüm ibreleri, yarışta daha iyi hissetmek, biraz daha zorlayıcı olmak ve böylece tüm podyumları ve galibiyetleri almak için biraz daha güçlendirirler."

“Aradaki farkı tam olarak söyleyemem ama kağıt üzerinde daha iyi bir şey olacak."

"Miller'ı sezon sonundaki formu, bu yıl kullandığımla kıyaslandığında gerçekten iyi bir iş yapabileceğimi ve -iyi hissedebileceğimi düşünmemi sağlıyor." dedi.