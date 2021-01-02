Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Zarco: "Çaylak Martin, MotoGP'ye 'hemen' uyum sağlayabilecek yetenekte"

paylaşım
yorumlar
Zarco: "Çaylak Martin, MotoGP'ye 'hemen' uyum sağlayabilecek yetenekte"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Johann Zarco, gelecek yıl Pramac Ducati MotoGP takımında mücadele edeceği Jorge Martin'in adaptasyon yeteneğini övdü ve seriye çok iyi uyum sağlayacağını söyledi.

Motorsport.com'un bu yılın başlarında duyurduğu üzere Ducati, gelecek yıl için Moto2 sürücüsü Jorge Martin ile anlaştı ve genç sürücü yeni sezonda Pramac ekibinde yarışacak.

2018 Moto3 dünya şampiyonu Martin, 2020 Moto2 şampiyonasını beşinci olarak tamamladı ve her ne kadar şampiyonluk mücadelesi verse de, COVID-19'a yakalanmasının ardından Misano'daki iki yarışı kaçırınca umutları sona erdi.

Martin, gelecek yıl Enea Bastianini ve Luca Marini ile birlikte seride yarışacak üç yeni isimden bir tanesi olacak.

2021 için yeni takım arkadaşı Martin hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Zarco şunları söyledi: “Jorge Martin'in iyi şekilde adapte olabileceğini düşünüyorum."

“Moto2'deki sürüş tarzına baktığım zaman gerçekten uyum sağlama yeteneğine sahip olacağını düşünüyorum."

"Ve Pramac ile beraber oldukça fazla bilgiye sahip olmasının yanında, İspanyol bir gruba da sahip olacak. Bu yüzden çabucak iyi bir hisse sahip olacak."

Hem Zarco hem de Martin, önümüzdeki sezon Pramac'ta fabrika motosikletine sahip olacaklar ve Zarco, Miller'ın geçen yılın sonunda peş peşe aldığı ikincilikler göz önüne alındığında başarılı olabileceğini düşünüyor.

Zarco,"2021 yılında 2019 ile 2020 motosikletlerinin bir evrimine sahip olacağım."

"Teknik olarak motosiklette nelerin farklı olduğunu söyleyemem, sonuçta ben bile bilmiyorum, ancak normalde tüm ibreleri, yarışta daha iyi hissetmek, biraz daha zorlayıcı olmak ve böylece tüm podyumları ve galibiyetleri almak için biraz daha güçlendirirler."

“Aradaki farkı tam olarak söyleyemem ama kağıt üzerinde daha iyi bir şey olacak."

"Miller'ı sezon sonundaki formu, bu yıl kullandığımla kıyaslandığında gerçekten iyi bir iş yapabileceğimi ve -iyi hissedebileceğimi düşünmemi sağlıyor." dedi.

MotoGP, Sepang testini karantina olmadan gerçekleştirmek istiyor

Önceki haber

MotoGP, Sepang testini karantina olmadan gerçekleştirmek istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

McLaren 2021'de Mercedes'le olan farkını kapatabilecek mi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren 2021'de Mercedes'le olan farkını kapatabilecek mi?

Carlin: "Çaylak Tsunoda, Gasly'e F1'de büyük zorluk çıkaracak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Carlin: "Çaylak Tsunoda, Gasly'e F1'de büyük zorluk çıkaracak"

2020'de en çok bütçe hangi takımındı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020'de en çok bütçe hangi takımındı?

Russell: "Williams aracıyla kalkış yapmak çok zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams aracıyla kalkış yapmak çok zor"

Badoer: "Mick Schumacher benim için bir oğul gibi!"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Badoer: "Mick Schumacher benim için bir oğul gibi!"

Stroll: "2020'de pek çok fırsatı heba ettik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "2020'de pek çok fırsatı heba ettik"

Son Haberler

Zarco: "Çaylak Martin, MotoGP'ye 'hemen' uyum sağlayabilecek yetenekte"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Zarco: "Çaylak Martin, MotoGP'ye 'hemen' uyum sağlayabilecek yetenekte"

MotoGP, Sepang testini karantina olmadan gerçekleştirmek istiyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP, Sepang testini karantina olmadan gerçekleştirmek istiyor

Tech3 MotoGP patronu Poncharal, 2021 için Dovizioso iddialarına sinirlenmiş
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Tech3 MotoGP patronu Poncharal, 2021 için Dovizioso iddialarına sinirlenmiş

MotoGP takım patronu Gresini, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP takım patronu Gresini, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor

17s
2
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

17s
3
Formula 1

McLaren 2021'de Mercedes'le olan farkını kapatabilecek mi?

15s
4
Formula 1

Carlin: "Çaylak Tsunoda, Gasly'e F1'de büyük zorluk çıkaracak"

13 dk
5
Formula 1

2020'de en çok bütçe hangi takımındı?

2s

Son Haberler

Zarco: "Çaylak Martin, MotoGP'ye 'hemen' uyum sağlayabilecek yetenekte"
MOTOGP

Zarco: "Çaylak Martin, MotoGP'ye 'hemen' uyum sağlayabilecek yetenekte"

MotoGP, Sepang testini karantina olmadan gerçekleştirmek istiyor
MOTOGP

MotoGP, Sepang testini karantina olmadan gerçekleştirmek istiyor

Tech3 MotoGP patronu Poncharal, 2021 için Dovizioso iddialarına sinirlenmiş
MOTOGP

Tech3 MotoGP patronu Poncharal, 2021 için Dovizioso iddialarına sinirlenmiş

MotoGP takım patronu Gresini, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
MOTOGP

MotoGP takım patronu Gresini, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Alex Marquez: "LCR Honda'ya geçiş 'sıfırdan başlamak gibi' olmayacak"
MOTOGP

Alex Marquez: "LCR Honda'ya geçiş 'sıfırdan başlamak gibi' olmayacak"

Son Videolar

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı 00:48
MotoGP
10 Ara 2020

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
18 Eki 2020

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP
17 Eki 2020

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.