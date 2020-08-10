Zarco: "Binder, benim KTM'de yapamadığım işi yapıyor"

Çaylak sürücü Binder, Pazar günü Brno'da yapılan yarışı domine ederek hem kendisinin, hem de KTM'nin MotoGP'deki ilk galibiyetini kazandı.

Güney Afrikalı pilot, Zarco ile yolların ayrılmasından sonra bu sezon KTM fabrika takımına dahil edildi, ki Binder daha öncesinde Tech3 ile sözleşme imzalamıştı.

Geçen sezon KTM ile yarışan ve sezon boyunca büyük sıkıntılar çeken Zarco'nun en iyi sonucu, Brno'da ıslak zeminde yapılan sıralama turlarında ilk çizgiden başlaması olmuştu. Bir hafta sonra ise Avusturya yarışı sonrasında iki yıllık kontratını iptal eden Zarco, bundan iki yarış sonra KTM'den ayrılmıştı.

Ancak Zarco, hem KTM'ye hem de Binder'a karşı kötü niyet beslemediğini ve 2016 Moto3 şampiyonunun "taze zihninin", RC16'da kendisinin yaratamadığı farkı yaratmada yardımcı olacağını söyledi.

Binder'in galibiyeti hakkındaki düşünceleri sorulan Zarco şu yanıtı verdi: "Gayet mutluyum. KTM için bile. O, benim yapamadığım işi yapıyor."

"Motosiklette kış boyunca büyük bir ilerleme gösterdiler. Ancak Binder, taze bir zihin ile olaya yaklaşıyor ve bu da KTM'nin doğru işi yapmasına yardımcı oluyor."

"Ve o da bunu daha çıktığı üçüncü yarışta kanıtlıyor. Jerez'de çok güçlüydü ve diğer sürücüler o kaza yaptığı için çok şanslıydı çünkü bence Jerez'de podyuma çıkabilirdi."

"Yarış sırasında da lastiklerle işler biraz karmaşıktı, o da bir avantaj yakaladı ve yarışı kazanmayı başardı."

2018'den beri yarışa ilk kez pole pozisyonundan başlayan Zarco, aldığı kötü starttan sonra ön sıradaki sürücülere yetişmek zorunda kaldı.

Binder'ın takım arkadaşı Pol Espargaro ile yaşadığı temastan dolayı uzun tur cezası alan Zarco, cezadan sonra üçüncülüğü kaybetmemeyi ve Alex Rins'in son turda yaptığı atağı savunmayı başardı, böylece Zarco bir Avintia Ducati sürücüsü olarak ilk kez podyuma çıktı.

Zarco, KTM'nin aldığı galibiyet sonrasında, iki yıllık kontratını iptal etme hakkında bir pişmanlık yaşamadığını söyledi ve Binder'ın motosiklette olmasının marka için daha "mükemmel" bir durum olduğunu söyledi.

"Geçen sene bu durumdayken çok zorlanıyordum, bir adım atmam gerekiyordu, özgür olabilmek için ve kendime hak vermem için bir karar almalıydım, çünkü hiçbir şey yapmamak için para aldığımı hissediyordum."

"Ve bunu yapmak için takımla anlaşmadım. Bu yüzden KTM'ye dürüst olmam gerekiyordu, onlara bunları yapmak istemediğimi ve kötü sonuç alacağıma bırakmayı tercih ettiğimi söyledim."

"Bu, büyük bir adım oldu, ancak Aralık ayında Ducati'yi görmeye gittiğimde farklı bir hissiyata sahiptim. Daha çok Moto2'de yarıştığımdaki hisse sahip gibiydim."

"Motosiklet, Şubat'ta Sepang ve Katar testlerinde bana daha çok güven verdi, bu yüzden o andan itibaren kendim üzerimde çalıştım. KTM'nin Brad'e sahip olması mükemmel bir şey."

"Brad, geçen sene Moto2'de o koltuğu hak ettiğini, büyük problemler olduğunda bu problemleri çözüp yarışları kazanarak gösterdi."

"Şu anda belki motosiklette büyük bir adım atıldı, ancak şurası kesin ki bir MotoGP motosikleti hiçbir zaman mükemmel değildir. Ancak o, daha iyi sürdüğünü gösterdi, bu yüzden de kazandı."