Zarco, 'beş metre' sebebiyle nasıl diskalifiye oldu?

Pazar günü Motegi'de yapılan 24 turluk yarış, şiddetli yağmur nedeniyle 14. turun başında kırmızı bayrakla durduruldu.

Yarışın durdurulmasından saniyeler önce, Zarco tünel bölümünden 12. viraja girerken suda kızakladı ve altıncı sıradayken Ducati'si kaydı.

Zarco motosikletini zorunlu beş dakika sınırı içinde pit alanına geri getirdi, ancak yarış sonu sıralamasında yer almadı.

FIM spor yönetmeliklerinin 1.25.1. Maddesine göre, "Kırmızı bayraktan sonraki beş dakika içinde, belirlenen pit yolu giriş zamanlama noktasını motosikletleriyle birlikte geçerek pit yoluna girmeyen sürücüler sınıflandırılmayacaktır."

Zarco teknik olarak pit yolu giriş çizgisini geçmediği ve bunun yerine motosikletini hemen yandaki servis yolunu kullanarak geri ittiği için yarış sonucunda yer almadı.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ben iyiyim. İyi bir start aldım, ancak ilk virajda [Maverick] Vinales bana çarptı, ona da göremediğim başka biri çarptı."

"Neyse ki kaza yapmadım. Piste geri döndüm ve yağmurun başladığını gördüm."

"Birkaç kişi pistte kaldı ama sürücülerin çoğu pit alanındaydı. Bu benim için iyi oldu çünkü ilk virajdan sonra neredeyse kaybedilmiş bir yarıştı."

"Motosikleti değiştirmek ve yağmur lastiklerine geçmek benim için iyi oldu çünkü başlangıçta pist çok ıslak değildi ve çok fazla zaman kazanabildim."

"Yağmur [şiddetlendiğinde] sınırın nerede olduğunu anlamak kolay değildi ama yine de hızlıydım ve pozisyon için savaşıyordum."

"Daha sonra çok fazla yağmur yağınca kırmızı bayrağın gerekli olduğu açıktı. Bu kırmızı bayraktan hemen önce köprüden çıkarken suda kızaklama nedeniyle kaza yaptım."

"Motosikletimi geri getirmeye çalıştım, bunu başardım ama sonucumu saymadılar."

"Yani yarışı altıncı sırada bile bitiremiyorum. İki metre genişliğindeki 60 km/s pit yolu çizgisini geçmem gerekirdi ama beş metre yan tarafta kaldığım için bunu saymadılar. Bu nedenle oldukça kızgınım."

Zarco kazadan sonra pit alanına doğru şekilde girmiş olsaydı, sonuç 12. turdan itibaren alındığı için altıncı sıradaki yerini koruyacaktı.