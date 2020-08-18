Zarco, Avusturya MotoGP kazasının ardından bileğinden ameliyat olacak

Avintia Ducati sürücüsü, Pazar günkü Avusturya GP'sinin dokuzuncu turunda, Franco Morbidelli ile yüksek hızda temas yaşadı.

Korkutucu kazada hem Maverick Vinales hem de Valentino Rossi ölümden döndü. Çünkü temasın ardından Zarco ile Morbidelli'nin motosikleti piste doğru savruldu.

Zardo ve Morbidelli, korkutucu olaydan sadece sıyrıklar ve çürüklerle kurtuldular.

Ancak Pazartesi günü yapılan kontrollerde Zarco'nun sağ skafoid kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı ve Çarşamba günü İtalya'da ameliyat olacak.

Zarco bu hafta sonu Red Bull Ring'de yapılacak Steiermark GP'sinde yarışmayı planlıyor.

Zarco, L’Equipe'a "Kırık kemiği düzeltmek için bir vida konulacak. Yani klasik bir prosedür."

"Perşembe sabahı Avusturya'ya döneceğim ve Red Bull Ring'de düzenlenecek ikinci yarış hafta sonunda motosiklete binip binemeyeceğimi görmek için tıbbi kontrollerden geçeceğim." dedi.

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