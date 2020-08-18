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MotoGP / İspanya GP / Son dakika

Zarco, Avusturya MotoGP kazasının ardından bileğinden ameliyat olacak

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Zarco, Avusturya MotoGP kazasının ardından bileğinden ameliyat olacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Ağu 2020 15:00

Johann Zarco, Avusturya'daki korkunç kazanın ardından bileğinde bir kırık oluştuğunu ve ameliyat olacağını doğruladı.

Avintia Ducati sürücüsü, Pazar günkü Avusturya GP'sinin dokuzuncu turunda, Franco Morbidelli ile yüksek hızda temas yaşadı.

Korkutucu kazada hem Maverick Vinales hem de Valentino Rossi ölümden döndü. Çünkü temasın ardından Zarco ile Morbidelli'nin motosikleti piste doğru savruldu.

Zardo ve Morbidelli, korkutucu olaydan sadece sıyrıklar ve çürüklerle kurtuldular.

Ancak Pazartesi günü yapılan kontrollerde Zarco'nun sağ skafoid kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı ve Çarşamba günü İtalya'da ameliyat olacak.

Zarco bu hafta sonu Red Bull Ring'de yapılacak Steiermark GP'sinde yarışmayı planlıyor.

Zarco, L’Equipe'a "Kırık kemiği düzeltmek için bir vida konulacak. Yani klasik bir prosedür."

"Perşembe sabahı Avusturya'ya döneceğim ve Red Bull Ring'de düzenlenecek ikinci yarış hafta sonunda motosiklete binip binemeyeceğimi görmek için tıbbi kontrollerden geçeceğim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Johann Zarco
Takımlar Avintia Racing
Editör Lewis Duncan

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