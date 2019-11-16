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MotoGP / Son dakika

Zarco: "Avintia'ya katılmaktansa, Moto2'de yarışmayı tercih ederim"

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Zarco: "Avintia'ya katılmaktansa, Moto2'de yarışmayı tercih ederim"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Michaël Duforest
16 Kas 2019 22:11

Johann Zarco, MotoGP'de Avintia Ducati'ye katılmak yerine Moto2'de yarışmayı tercih edeceğini söyledi.

KTM'den ayrılan Zarco, sezonun son üç yarışı için LCR Honda RC213V motosikletini kullanıyor ve şimdiye kadar etkileyici bir performans göstermesinin ardından, 2020'de Jorge Lorenzo'nun yeri için olası adaylar arasında yer alıyor.

Ancak cumartesi günü Motorsport.com, Honda'nın 2020 için Alex Marquez'le anlaşmaya yakın olduğunu öğrendi.

Zarco'nun ismi ise Avintia takımı ile anılmaya başlandı ve MotoGP'nin organizatörü Dorna Sports da bu fikri destekliyor.

Motorsport.com'a konuşan Zarco, Avintia ile ilgili şöyle konuştu: "Hiçbir fikrim yok. Bunu pek fazla düşünmüyorum. Ama dediğim gibi, iyi bir motosiklete sahip iyi bir takımda olmak istiyorum ve benim için Avintia üst düzey bir takım değil." 

Zarco, Honda'ya katılmak istediğini yineledi ve eğer koltuğu Alex Marquez'e kaptırırsa onun ayrılığı sonrası boşalan 2020 Marc VDS Moto2 koltuğuna geçmek istediğinin altına çizdi.

Zarco, "Benim için Avintia'ya gitmek bir hata olur. Bunun yerine Moto2'ye gitmek daha iyi olur. Marquez takıma gelirse, orada boş bir koltuk olacak."

"Her hafta performans gösterme imkanı sunan dengeli bir takıma ihtiyacınız var ve Avintia size bunu veremez. Kimseyi eleştirmek istemiyorum ama iki yıl önce KTM ile anlaştığım hatayı tekrarlamak istemiyorum."

"Motosikletin performansı yoktu ve kendimi gösteremedim. Belki bir dahi değilim ama eğer iyi hissediyorsam güçlü olabileceğimi biliyorum."

Gelecek hafta Valencia'da yapılacak bir test için Ducati'den teklif alması halinde bunu kabul edip etmeyeceği sorusuna, "Sanırım bunu yaparım. Ama gelip bana Rabat'ın yerini teklif ederlerse o zaman 'hayır' derim. Bunun yerine evde kalırım veya Moto2'de kendimi hazır tutarım." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP , Moto2
Pilotlar Johann Zarco
Takımlar Avintia Racing , Marc VDS Racing Şimdi al , Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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