MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Zarco: “Avintia Ducati anlaşması imzalandı”

paylaşım
yorumlar
Zarco: “Avintia Ducati anlaşması imzalandı”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
6 Ara 2019 12:45

Johann Zarco, 2020’de Avintia Ducati'de yarışması için gereken anlaşmayı imzaladığını açıkladı.

Fabrika Honda’ya geçmeyeceği netleştikten sonra Zarco’nun ismi, Valencia’daki sezon finalinde Avintia ile anılmaya başlanmıştı.

Çifte Moto2 şampiyonu, iddialar ilk ortaya çıktığında Avintia’nın üst düzey bir takım olmadığını” belirtmiş ve Moto2’ye dönmeyi Avintia’ya tercih edeceğini söylemişti.

Ancak Zarco, Valencia yarışından sonra Ducati yönetimiyle bir araya geldi ve ertesi gün Avintia’nın 2020’de Ducati’nin resmi bir uydu ortağı olacağı açıklandı. Bu da Zarco’nun takıma katılmasının yolunu açtı.

Ayrıca Karel Abraham’ın takımdaki yerini kaybettiğinin açıklanması da Zarco’nun gelişinin önünü daha da açtı.

İlgili haberler:

Moto Journal’e konuşan Zarco, anlaşmanın tamamlandığını ve Ducati Corse genel menajeri Gigi Dall’Igna’nın kendisine iyi destek sağlanacağına dair güvenmeye ikna ettiğini söyledi.

Zarco, “Luigi Dall’Igna, gelecek sene Avintia’ya imza atma kararı konusunda ona güvenebileceğimi söyledi.”

“Avintia takımının kabiliyetinden hâlâ şüphelerim olduğu için eski şef teknisyenim Massimo Branchini’yi ziyaret ettim. Massimo da Luigi’ye güvenmemi söyledi.”

“Bana iyi bir şef teknisyen bulmakla ilgilenecek olan isim Luigi Dall’Igna olacak.”

“Ayrıca Avintia ile değil, Ducati ile anlaşma imzaladım gibi düşünüyorum. Hedefim, 2020’de en az ilk 10’da yer almak ve 2021’de fabrika takımına geçmek.” ifadelerini kullandı.

Sonraki haber
Alex Marquez: "Marc bana çok fazla şey söylemedi"

Önceki haber

Alex Marquez: "Marc bana çok fazla şey söylemedi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Johann Zarco
Takımlar Avintia Racing
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: “Hamilton, Schumacher’le aynı seviyede”

1s
2
Formula 1

Jos Verstappen: “Ferrari, yakıt hatasını yanlışlıkla yapmadı”

2s
3
Formula 1

Webber: "Vettel iyi bir dinleyici değil"

4
Formula 1

Red Bull, 2020'de Ferrari'yi protesto edebilir

5
Formula 1

Villeneuve: “Ferrari’nin ihlali ‘tuhaf’ kuralı gün yüzüne çıkardı”

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Zarco: “Avintia Ducati anlaşması imzalandı”
MGP

Zarco: “Avintia Ducati anlaşması imzalandı”

Alex Marquez: "Marc bana çok fazla şey söylemedi"
MGP

Alex Marquez: "Marc bana çok fazla şey söylemedi"

Valentino Rossi, Mercedes F1 testi için koltuk ayarı yaptı
MGP

Valentino Rossi, Mercedes F1 testi için koltuk ayarı yaptı

Quartararo, sezon öncesinde yapılan "kötü yorumlara" yanıt verdiği için mutlu
MGP

Quartararo, sezon öncesinde yapılan "kötü yorumlara" yanıt verdiği için mutlu

Stoner, kronik yorgunluk rahatsızlığı yaşıyormuş
MGP

Stoner, kronik yorgunluk rahatsızlığı yaşıyormuş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.