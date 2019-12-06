Zarco: “Avintia Ducati anlaşması imzalandı”

Fabrika Honda’ya geçmeyeceği netleştikten sonra Zarco’nun ismi, Valencia’daki sezon finalinde Avintia ile anılmaya başlanmıştı.

Çifte Moto2 şampiyonu, iddialar ilk ortaya çıktığında Avintia’nın üst düzey bir takım olmadığını” belirtmiş ve Moto2’ye dönmeyi Avintia’ya tercih edeceğini söylemişti.

Ancak Zarco, Valencia yarışından sonra Ducati yönetimiyle bir araya geldi ve ertesi gün Avintia’nın 2020’de Ducati’nin resmi bir uydu ortağı olacağı açıklandı. Bu da Zarco’nun takıma katılmasının yolunu açtı.

Ayrıca Karel Abraham’ın takımdaki yerini kaybettiğinin açıklanması da Zarco’nun gelişinin önünü daha da açtı.

Moto Journal’e konuşan Zarco, anlaşmanın tamamlandığını ve Ducati Corse genel menajeri Gigi Dall’Igna’nın kendisine iyi destek sağlanacağına dair güvenmeye ikna ettiğini söyledi.

Zarco, “Luigi Dall’Igna, gelecek sene Avintia’ya imza atma kararı konusunda ona güvenebileceğimi söyledi.”

“Avintia takımının kabiliyetinden hâlâ şüphelerim olduğu için eski şef teknisyenim Massimo Branchini’yi ziyaret ettim. Massimo da Luigi’ye güvenmemi söyledi.”

“Bana iyi bir şef teknisyen bulmakla ilgilenecek olan isim Luigi Dall’Igna olacak.”

“Ayrıca Avintia ile değil, Ducati ile anlaşma imzaladım gibi düşünüyorum. Hedefim, 2020’de en az ilk 10’da yer almak ve 2021’de fabrika takımına geçmek.” ifadelerini kullandı.