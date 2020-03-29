Zarco, aranın ardından rakiplerine göre “daha az kayıp" yaşayacak

2020 MotoGP sezonunun ilk yarışı olan Katar Grand Prix’sinin iptal edilmesi ve sonraki dört yarış olan Tayland, Amerika, Arjantin ve Jerez’in koronavirüs nedeniyle ertelenmesiyle beraber yarışların ne zaman başlayacağı belli değil.

Mayıs ayındaki Fransa ve İtalya GP’lerinin ertelendiğinin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor, böylece sezon en erken Haziran ayında başlayacak gibi gözüküyor.

Bu sene, bir yıl eski Ducati motosikleti ile Avintia’da yarışacak olan Zarco, bu durumun “kendi avantajına” olabileceğini düşünüyor.

Geçen seneki Misano ayağından sonra KTM koltuğunu kaybeden Zarco, Ekim ayındaki Phillip Island yarışında Takaaki Nakagami’nin LCR Honda’sına geçene kadar koltuksuz kalmıştı.

Sezon sonunda LCR’dan ayrılan Fransız sürücü, daha sonra Şubat ayında Avintia ile katıldığı Sepang testlerine kadar da sürüş yapamamıştı.

Fransız medyasına konuşan Zarco, “Garip bir zamandayız, ancak bunun benim avantajım olabileceğini düşünüyorum.”

“Sürüş yapmama durumunu da, motosiklete hızlı şekilde adapte olmak zorunda kalmayı da geçen sene yaşadım.”

“Net şekilde, Honda ile yarışlara geri döndüğümde çok iyi değildim ve podyuma çıkamadım. Ancak aşırı kötü de değildim.”

“Kabul edilebilir bir performanstı. Ve sonrasında Ducati ile anlaşmak için gereken zamanda, Kasım ayında test yapmadım.”

“Bu bana üç aylık bir ara sağladı ve Malezya’daki testte zorlamam gerekti. Ve orada da ilk günde iyi değildim, ama son günde iyi bir tur zamanı kaydettim ve sonrasında Katar’da daha iyi bir test geçirdim.”

“Bu da bana güven verdi. Eğer ara uzun olursa, belki de diğerlerinden daha az kayıp yaşarım.”

“Bunun benim avantajıma olduğunu, yarışlar başladığında diğerlerine göre daha hızlı şekilde adapte olacağımı ve daha fazla gelişebileceğimi umuyorum.”

“Yani bu anlamda iyi şeyler umuyorum.” ifadelerini kullandı.