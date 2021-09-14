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MotoGP / Aragon GP Haberler

Zarco, Aragon yarışını 17. bitirmesinin ardından "günün kaybedeni" gibi hissediyor

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Pramac sürücüsü Johann Zarco, Aragon yarışını 17. tamamlayarak, sıralamada ikinci olma umudunu kaybettiğini ve 'günün kaybedeni' olduğunu söyledi.

Zarco, Aragon yarışını 17. bitirmesinin ardından "günün kaybedeni" gibi hissediyor

Ducati sürücüsü, yaz arasından bu yana yaşananlardan sonra, şampiyonluğa ulaşma umudunu kaybetse de, ikinciliğin, ulaşılabilir bir hedef olduğuna inanıyor.

Ancak, Francesco Bagnaia'nın Ducati ile zaferi ve Joan Mir'in Suzuki ile aldığı üçüncülük, Zarco'yu şampiyonada dördüncülüğe düşürdü ve artık ikincinin 24 puan gerisinde kalmış durumda.

Kalan beş yarışta, ikinciliği alabilmesi hakkında ne düşündüğü sorulduğu sorusuna Zarco, "Şampiyonaya çok iyi başlangıç yaptığımı için kendimi olarak görüyorum. Çünkü şampiyonaya baktığımda, Pecco harika bir iş başardı ve fantastik bir zafer aldı, ayrıca Mir de iyi sonuç elde etti."

"Bu yüzden kendimi 'günün kaybedeni' olarak görüyorum. Ancak eğer onlar başardıysa, ben de başarabilirim."

"Sadece, şu anda benim zamanım değil ve geri dönmem gerekiyor. Bu yüzden bir podyum daha almak iyi bir hedef ve bunun için zorlayacağım." dedi.

Zarco, bütün grid sert lastiklerle yarışırken, orta lastikleri kullanan tek sürücüydü. Bunun sebebinin, sert lastiklerle iyi bir his alamaması olduğunu ve orta lastiğin uygun olacağı, daha soğuk bir hava beklediklerini söyledi.

Yine de, ön kısımda 'büyük bir engel' olmadığını ve yarışının bir şey tarafından 'engellediğini' söyledi.

Zarco hafta sonunda yaşadığı kol kasılmasının lastik seçiminde etkisi sorulduğunda, "Hayır, ön lastik seçimi, kolumdan kaynaklanmadı."

"Orta lastiği seçmem, sert lastiği denediğimde iyi bir his alamadığım ve güvenli bir yarış istediğim içindi."

"Bu yüzden, ön tarafta bir kısıtlama hissetmedim ama bir şey beni engelledi. Engellendiğiniz zaman da ekstra güç olmadan bir şey denemeye çalışarak, çile çekiyorsunuz." cevabını verdi.

Çeviri: Aybike Simay Erden

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