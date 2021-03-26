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MotoGP / Haberler

Zarco: "2021, benim MotoGP'deki galibiyet yılım olacak"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Vincent Lalanne-Sicaud
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

MotoGP'deki 5. sezonuna giren Pramac sürücüsü Johann Zarco, 2021'in kendisi için "galibiyet ve podyum kazanma" yılı olduğunu söylerken, bunu yapmak için "her şeyin hazır olduğunu" düşündüğünü belirtti.

Zarco: "2021, benim MotoGP'deki galibiyet yılım olacak"

Zarco, son 2 yılın Moto2 dünya şampiyonu olarak, 2017'de Tech3 Yamaha takımıyla MotoGP'ye yükseldi. Zarco 2015 ve 16'daki şampiyonlukları sırasında toplam 6 kez podyuma çıkmıştı.

Fakat 2019'da KTM'le kötü bir yarım sezon geçiren ve geçen sene Avintia Ducati'yle karışık bir sezonu geride bırakan Fransız sürücü, MotoGP'de şu ana kadar 1 kez podyum görebildi.

Avintia'dan Pramac'a yükseltilen Zarco, doğrudan Ducati'yle anlaştığı için yeniden bir fabrika sürücüsü olacak ve İtalyan markanın son Desmosedici motosikletini sürebilecek. 

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP'deki deneyimi ve önceki sezona kıyasla 2021'e başlarken hissettiği duygular sorulduğunda Zarco, MotoGP'de tutarlı bir şekilde ön sıra mücadelesinde olması için her şeyin yerinde olduğuna inanıyor.

MotoGP'deki tecrübesi konusunda Fransız sürücü şunları söyledi: "Ayrıca bu yüzden, artık benim galibiyet ve podyum kazanma zamanım."

"Her şey hazır. Motosiklet hızlı, takım motosikleti mükemmel bir şekilde biliyor ve tecrübemle birlikte benim de her türlü durumun üstesinden gelebilmem gerek, dolayısıyla artık zamanının geldiğini düşünüyorum."

"Geçen seneye kıyasla daha hızlıyım, motosiklet daha rekabetçi ve motosikleti biliyorum."

"Geçen sene öğrendiklerimi ilk testten itibaren kullanmaya başladım."

"Bu yüzden bir sonraki adımı atabilmek için her şeyin hazır olduğunu söylediğimde, buna inanarak bu yorumu yapıyorum."

"Fiziksel olarak da kendimi daha iyi hazırladım çünkü herhangi bir kaza geçirmedim ve iyi hissetmek için yeterince zamanım vardı. Yani tüm bu iyi hislerin meyvesini vermesini umuyorum."

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Geçen seneye kıyasla "yarış yönetimi" açısından ilerlediğini düşünen Zarco, "Testlerde daha başarılı olmamın daha iyi bir yarış yönetimine sahip olmamı sağlayacağını düşünüyorum."

"Yarışı daha çok yönetmeyi umuyorum. Geçen sene her şeyimi vermeye ve pozisyonuma olabildiğince tutunmaya çalıştım."

"Şu an ise hep en üst seviyede olacağız, fakat yarışlarda durumu biraz daha kontrolüm altında tutmak istiyorum, yarışın sonunda iyi bir enerjiye sahip olmanın gerçekten faydası oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Johann Zarco
Takımlar Pramac Racing
Editör Lewis Duncan

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