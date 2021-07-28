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MotoGP Haberler

Zarco, 2021 MotoGP sezonu ''beklenenden iyi olsa da'' dinlenemiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, 2021 MotoGP sezonunu ''beklentilerinin daha üzerinde'' geçiriyor olsa da sezonun ikinci yarısında ''dinlenemeyeceğini'' söyledi.

Zarco, 2021 MotoGP sezonu ''beklenenden iyi olsa da'' dinlenemiyor

Zarco, kendisi adına kötü geçene 2019 sezonunda KTM'den ayrılmış ve ardından Ducati ile yaptığı anlaşma kapsamında, önce Avintia sonra da Pramac'a geçerek yeniden fabrika sürücüsü konumuna gelmişti.

Fransız sürücü, bu sezonki ilk dokuz yarışın dördünde podyuma çıktı ve bu podyumların hepsini ikinci sırada gördü. Zarco, aynı zamanda şu anda sürücüler şampiyonasında da lider Fabio Quartararo'nun 34 puan arkasında ikinci sırada yer alıyor.

2021 sezonunu ilk yarısını değerlendiren Zarco şu ifadeleri kullandı: ''Beklentilerimizin üstünde geçti, sezonun başında olacağımızı söylediğimiz yerden daha iyi.''

''Eğer oradaysanız, bu fırsatı kullanmalısınız ve benim asıl hedefim şampiyonluk için savaşıp MotoGP dünya şampiyonu olmayı denemek.''

''Bu yüzden, akıllıca davranmalıyım ve bu fırsatı kullanmalıyım.''

''Bu, düşündüğümden daha iyi olsa da dinlenemem çünkü durum düşündüğümüzden daha iyi.''

''Şampiyon olmak hakkında düşünürsem, Assen'de Fabio'ya karşı kaybettiğim puanlar yüzünden hayal kırıklığına uğrayabilirim ancak eğer şampiyona hakkında genel düşünürsem, arkamdaki sürücülere karşı kazandığım puanlardan dolayı mutluyum.''

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco 2021'de herhangi bir yarış kazanmamasına rağmen, Ducati sürücülerini lider götüren isim olsa da Fransız sürücü, ana hedefinin Quartararo'yu yenmek olduğunu söyledi.

''Amacımız Fabio'nun önünde kalmak, lider Ducati sürücüsü olmak değil.''

''Şampiyonayı Fabio'nun önünde götürürsem zaten lider Ducati sürücüsü oluyorum. Bu iyi bir şey ancak asıl hedefimiz değil.''

''Şampiyonada bu kadar iyi bir pozisyondayken, hedefim daha fazla puan almak ve hayalim de dünya şampiyonu olmak.''

''[Jack] Miller, [Francesco] Bagnaia ve ben birbirimizi oldukça iyi anlıyoruz ve bu da Ducati'nin birbiriyle savaşmayan üç iyi sürücüsü olduğu anlamına geliyor.''

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Bagnaia: "Ducati, 2021'de şampiyonluk savaşı vermek için bir adım daha atmalı"

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