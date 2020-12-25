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MotoGP / Son dakika

Zarco: "Sezon benim için tutarsızdı"

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Zarco: "Sezon benim için tutarsızdı"
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Pramac Ducati MotoGP takımında geçen Johann Zarco, 2020’de Esponsorama Racing takımıyla geçirdiği tutarsız sezon sebebiyle kaybettiği zamanı geri kazanmak zorunda olduğunu belirtti.

Zarco KTM fabrika takımıyla 2019 sezonunun ilk yarısında zor zamanlar geçirince 2 yıllık anlaşmasını feshederek eski ismiyle Avintia, yeni ismiyle Esponsarama Racing takımıyla 2020 için anlaşmak adına hemen Ducati’nin kapısını çalmıştı.

Başta geçişe karşı olan Zarco, uydu GP19’la Çekya Grand Prix’sinde pole pozisyonu almış ve sonrasında aldığı uzun tur cezasına rağmen yarışı 3. sırada tamamlamıştı.

Fakat formu sezonun kalanında tutarsızlıklarla geçti ve 2 kez Moto2 dünya şampiyonu, sezon sonunda sürücüler şampiyonasını 13. Sırada tamamlarken Ducati sürücüleri arasında da ancak 4. sırayı alabildi.

Fakat Zarco, geçtiğimiz Kasım ayında Ducati’siyle kaçırdığı 4 günlük test sebebiyle motosiklete alışma sürecini hızlandırması gerektiğini ve bu yüzden “genelde sınırının üstünde” olmak zorunda kaldığı için tutarsız bir form gösterdiğini belirtti.

Yakın zamanda Fransa GP basın toplantısında konuşan Zarco: “En üst seviyeye dönebilmek için yetişmem ve tekrardan anlamam gereken bazı konular vardı ve şu anda bunları Ducati’yle çözümleyebildiğimiz için mutluyum ve gelecek sezon daha fazlasını yapabilmek adına motiveyim.”

“Sadece şampiyonayı değerlendirecek olursam benim için biraz tutarsız geçti.”

“Ama bence kaybettiğim zamanı geri kazanmak zorunda kaldığım için genelde sınırımın üstüne çıkmak zorunda kaldım ve bu da bazı hatalar yapmama yol açtı.”

“Ama bu hatalar günün sonunda geri sıçrayabilmek için yarıştığım bir sezondan ders çıkarmamı sağladı ve önemli olan da buydu.”

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Zarco 2021’de Pramac’la yeniden fabrika destekli bir sürücü olacak ve fabrika sürücüleri Jack Miller ve Francesco Bagnaia’yla aynı motosiklete binebilecek.

Eylül ayında bu geçiş için imzaları atan Zarco, 2020’nin kalanını gelecek seneye hazırlanmak adına test olarak kullandığını belirtti.

Geçtiğimiz ay Motorsport.com’un bir sorusunda cevaben Zarco: “Misano’dan beri her şeyin yolunda gittiğini söylüyorum çünkü temel mücadelen tekrardan en yüksek seviyelere dönmek ve gelecek sene bir motosiklete - rekabetçi bir motosiklete sahip olmaktı.”

“Yani asıl hedefim Misano’da gerçekleşmişti ve Le Mans’tan - ya da Aragon’dan - sonraki yarışlara neredeyse gelecek sene için test gözüyle baktım.”

“O yüzden bu bana bir avantaj sağlamadı çünkü Valensiya’daki yarışa baktığınızda yarışı tamamlayamadım, podyum için savaşmayı bekliyordum ama öncesinde kaza yaptım.”

“Ama en azından her zaman bir ders çıkarılıyor ve bu kazalarda çok büyük bir kaybım olmadı çünkü şu anda şampiyonada kaybedecek ya da kazanacak çok bir şeyim olmadığının farkındayım.”

“Bu yüzden tekrardan performans gösterecek stabiliteyi ve yolu bulduğum için çok mutluyum; motosiklet ve kendim üzerinde çalışacak performansı...”

“Her şeye sahip olduğumu düşünüyorum, henüz kontrolüm altında değil ama bu konuda çalışabiliriz.”

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Seri MotoGP
Pilotlar Johann Zarco
Editör Lewis Duncan

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