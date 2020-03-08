Yarışların ertelenmesinin ardından özel bir MotoGP testi yapılacak

Bu hafta sonu yapılması planlanan MotoGP’nin açılış ayağı Katar, ülkenin İtalyan ziyaretçilere yeni karantina prosedürleri uygulaması nedeniyle iptal edildi. İkinci ayak olan Tayland ise, halka açık alanlarda çok fazla insanın bir araya gelmesini yasaklaması nedeniyle 4 Ekim’e ertelendi.

Motorsport.com, KTM’in 18-20 Mart tarihleri için Jerez pistini kiraladığını ve Honda ile Suzuki’nin de Avusturyalı markaya katılacağını öğrendi.

Test kısıtlamaları sebebiyle hem Honda hem de Suzuki, test sürücüleri Stefan Bradl ve Sylvain Guintoli ile bu teste katılmak durumunda kalacaklar. KTM ise imtiyazlara sahip olduğu için fabrika takımı ve uydu Tech 3 sürücüleri ile teste katılabilecek.

Aprilia da teste katılmaya hazırlanıyordu. Ancak İtalya’nın uyguladığı sıkı karantina kısıtlamaları nedeniyle takımın merkezinin yer aldığı Noale, Venezia bölgesinin “kırmızı bölgeye” dahil edildi ve takımın testte yer alması zor gözüküyor.

Ducati’nin merkezi ise şimdilik karantina bölgesinde yer almıyor. Ancak Jerez’i, bu seneki özel test pistlerinden biri olarak belirlemediler.

Ayrıca Yamaha da Jerez’de yer almayacak. Ancak aynı tarihlerde test sürücüleri Jorge Lorenzo ve Katsuyuki Nakasuga ile birlikte başka bir yerde test yapmaları bekleniyor.

İlk iki yarışın yapılmayacak olmasıyla beraber MotoGP 2020 sezonunun ilk ayağı, 5 Nisan’daki COTA ayağı olarak belirlenmişti. Ancak şimdi bu yarışın yapılma ihtimali de azalıyor.

Ev sahibi şehir Austin’in koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etmesi, Teksas’taki yarış için şüpheler uyandırdı.

İtalya'daki ve Amerika'daki durumların MotoGP'yi nasıl etkileyeceği merak ediliyor.