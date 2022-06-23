Yarış boyunca lastik sorunlarıyla boğuşan Espargaro, podyum mücadelesi verebilmesine şaşırmış

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Dördüncü sıradan başladığı Sachsenring'de yarış boyunca podyum mücadelesi veren ancak son turlarda Ducati sürücüsü Jack Miller'a geçilerek şansını kaybeden Espargaro, 30 tur boyunca ön lastiğinde ciddi bir titreşimle karşı karşıya kaldı ve bir noktada tüm temposunu kaybetti.

Buna rağmen Aprilia sürücüsü, formasyon turunda ön lastiğinin sorunlu olduğunu fark ettiğini ve ne kadar yavaş sürmek zorunda kaldığı göz önüne alındığında, bu kadar uzun süre üçüncü sırada kalmasına şaşırdığını söyledi.

Espargaro, "Formasyon turundan itibaren ön tarafta çok fazla titreşim hissettim. Çok sinirlenmiştim ancak durup lastiği değiştirmek için zamanım yoktu, çünkü yeni lastiği henüz griddeyken takmıştım."

“Yarış başladı ve lastikler zıplamaya başladı, bu hafta sonunun geneline damga vuran bir sorundu. Cuma günü yediden fazla sürücünün, sıralama turlarında ise [Joan] Mir'in titreşimden şikayetçi olduğunu görmüştüm."

"Lastiklerim genelde mükemmeldir ancak bu kez durum tam tersiydi."

“Çok fazla titreşim vardı. Yeni arka lastikle ilk altı-yedi turu oldukça iyi idare ettim, ancak sonrasında rekabetçi kalabilmek imkansızdı. Hafta sonu boyunca üçüncü sektörde, yani pistin hızlı bölümünde oldukça hızlıydım, ancak bu kez hızlı gitmem imkansızdı."

"Yarış boyunca yalnızca kaza yapmaktan kaçınmaya çalıştım. Dolayısıyla podyum mücadelesi veriyor olmam şaşırtıcıydı, nitekim çok yavaş turlar atıyordum." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Dorna

Diğer Aprilia sürücüsü Maverick Vinales de iyi bir yarış geçirdi. Orta arka lastik tercih eden ve yarışın büyük bölümünü dördüncü sırada geçiren Vinales, lastikleri korumasının ardından yarışın son turlarında tempo arttırmaya ve olası bir podyum için takım arkadaşına atak yapmaya hazırlanıyordu.

Ancak takımdaki belki de en iyi yarışını geçiren Vinales, arka sürüş yüksekliği cihazının kırılması nedeniyle 19. turda yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Vinales, "Aslında çok mutluyum çünkü bugün pistte olmaktan epey keyif aldım."

"İyi bir start aldım ve güçlü hissediyordum. Henüz ilk virajda birçok pilotu geçmiştim ve tulumumda birçok siyah nokta vardı."

"Yarışın genelinde sadece belli bir tempo tutturdum ve hız sakladım. Son 10 turun en iyi turlarım olacağını biliyordum çünkü lastikleri koruyordum."

"Ancak arka sürüş yüksekliği cihazı kırıldı ve yarışa devam etme şansım kalmadı. Aşağı indiği esnada kırıldı ve geri gelmedi. Düzeltmek için çok uğraştım fakat başaramadım." dedi.