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MotoGP / Son dakika

Yapay komada tutulan Gresini'nin durumunda "ilerleme" var

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Yapay komada tutulan Gresini'nin durumunda "ilerleme" var
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Gresini MotoGP patronu Fausto Gresini, COVID-19 nedeniyle yapay komaya alındı ve durumunde ilerleme var.

Belirtiler üzerine geçen hafta COVID-19 testine giren 59 yaşındaki takım sahibinin testi pozitif çıktı ve 27 Aralık'ta bir hastaneye kaldırıldı.

Başlangıçta Imola'da bir hastaneye götürülen Gresini, daha sonra Bologna'daki Maggiore Carlo Pizzardi Hastanesi'ne götürüldü. 

O gün daha fazla bilgi verilmemişti. Ancak yeni bir açıklama yayınlayan Gresini ekibi, takım sahibinin düşük kan oksijen satürasyon seviyesi nedeniyle komaya girdiğini doğruladı.

Ekip, Cuma akşamı yaptığı açıklamada, Gresini'nin durumunun giderek daha iyi hale geldiğine ve doktorların yavaş yavaş Gresini'yi uyandırmaya başlayacağına yer verdi.

Açıklamada, "30 Aralık'ta Bologna'daki Carlo Alberto Pizzardi hastanesine nakledilen Fausto Gresini'nin durumunda biraz iyileşme var."

“Gresini, oldukça düşük kan oksijen satürasyonu seviyeleriyle hastaneye getirilmesinin ardından yapay komaya alındı ve organların oksijenlenmesine yardımcı olmak için entübe edildi." denildi.

Açıklamada, genel tablonun daha iyi gitmesinden ötürü doktorların Gresini'yi yavaş yavaş uyandırma kararı aldığına yer verildi.

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Editör Lewis Duncan

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