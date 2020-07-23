MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
FP1:
19 Saat
:
07 Dakika
:
50 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
-
23 Ağu
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
-
08 Kas
Sıradaki Etkinlik
105 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
112 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Son dakika

Yamaha, Jerez'deki sıkıntıların ardından motorları Japonya'ya gönderdi

paylaşım
yorumlar
Yamaha, Jerez'deki sıkıntıların ardından motorları Japonya'ya gönderdi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Tem 2020 12:00

Yamaha, MotoGP İspanya Grand Prix'sinde Valentino Rossi ve Maverick Vinales tarafından kullanılan motorların dayanıklılık endişelerinin ardından inceleme için Japonya'ya gönderildiğini doğruladı.

Yamaha, 2020 sezonuna çok iyi bir şekilde başladı ve Jerez yarışında Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo zafere ulaşırken, Vinales ikinci oldu.

Bununla birlikte İspanya GP hafta sonu Yamaha sürücüleri düzlüklerde yavaş kaldılar ve en iyi Yamaha sürücüsü, hız ölçüm noktasında Andrea Dovizioso'nun Ducati'sinden 12km/s daha yavaştı.

Rossi, motosikleti alarm verip güvenli moda girdikten sonra mekanik bir sorun nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı.

İtalyan sürücü, “Yarışta, motosiklette bir sorun yaşadım. Motosiklet kırmızı alarm verdi ve durdum. Teknik bir sorun yaşadık.”

“Son virajdan düzlüğe doğru çıkarken sorun yaşadım.”

“Motosiklet alarm verdi. Ve kırmızı ışık görününce her şey yavaşlıyor, çünkü bu bir şeylerin olduğu anlamına geliyor.” demişti.

Motorsport.com, Vinales'in tahsis edilen beş motorundan üçünü Jerez hafta sonunda kullandığını öğrenirken, Rossi ise iki tanesini kullandı.

 

Vinales ve  Rossi'ye tahsis edilen motordan birer tanesi inceleme için Japonya'daki Yamaha fabrikasına gönderildi.

Yamaha şu anda sorunlara neyin sebep olduğunu anlamaya çalışıyor ve Motorsport.com, markanın önlem amacıyla devir sayısını -bu hafta sonu için- düşürmeyi düşünebileceğini öğrendi.

Yamaha'nın mevcut düzlük hızı sorunları göz önüne alındığında bu, takımın zafer ümitleri için önemli bir darbe olabilir.

Kısaltılan 13 yarışlık sezonda Ducati, Yamaha, Suzuki ve Honda'nın beş, KTM ve Aprilia'nın ise yedi motor kullanma hakkı bulunuyor.

Yamaha, sorunların nedenini bulsa bile motorlar mühürlendiği için herhangi bir değişiklik yapamayacak.

Bununla birlikte, Aprilia'ya dayanıklılık konusunda izin verilmişti ve Yamaha’nın yaşadığı sorunun dayanıklılık sorunu olduğu kanıtlanırsa, performansı geliştirmediği sürece düzeltmeler yapmasına izin verilebilir.

 
Marquez, yarışma umuduyla Jerez'e gidiyor

Önceki haber

Marquez, yarışma umuduyla Jerez'e gidiyor

Sonraki haber

Marquez'in Jerez'de yarışmasına onay çıktı!

Marquez'in Jerez'de yarışmasına onay çıktı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al , Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Racing Point, Vettel kararında Perez’in bağlılığını görmezden gelmeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Racing Point, Vettel kararında Perez’in bağlılığını görmezden gelmeyecek

Vettel: "Schumacher'in rekorlarını kırmaması için Hamilton'ı durdurmayı umuyordum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Schumacher'in rekorlarını kırmaması için Hamilton'ı durdurmayı umuyordum"

F1 tarihinde bugün: Button, Renault'dan BAR'a geçiyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji
3s

F1 tarihinde bugün: Button, Renault'dan BAR'a geçiyor

Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!

Mercedes, W11'in sıcak havadaki performansından emin değil
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, W11'in sıcak havadaki performansından emin değil

Nürburgring, 2020 takvimine dönmek için F1'le görüşüyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Nürburgring, 2020 takvimine dönmek için F1'le görüşüyor!

Marquez'in Jerez'de yarışmasına onay çıktı!
MotoGP MotoGP / Son dakika
21dk

Marquez'in Jerez'de yarışmasına onay çıktı!

Ocon, Alonso ile yarışmak için sabırsızlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon, Alonso ile yarışmak için sabırsızlanıyor

Son Haberler

Marquez'in Jerez'de yarışmasına onay çıktı!
MOTOGP MotoGP / Son dakika
21dk

Marquez'in Jerez'de yarışmasına onay çıktı!

Yamaha, Jerez'deki sıkıntıların ardından motorları Japonya'ya gönderdi
MOTOGP MotoGP / Son dakika
46dk

Yamaha, Jerez'deki sıkıntıların ardından motorları Japonya'ya gönderdi

Marquez, yarışma umuduyla Jerez'e gidiyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez, yarışma umuduyla Jerez'e gidiyor

Espargaro: "KTM artık oyunun içerisinde yer alıyor"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Espargaro: "KTM artık oyunun içerisinde yer alıyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Racing Point, Vettel kararında Perez’in bağlılığını görmezden gelmeyecek

1s
2
Formula 1

Vettel: "Schumacher'in rekorlarını kırmaması için Hamilton'ı durdurmayı umuyordum"

3
Formula 1

F1 tarihinde bugün: Button, Renault'dan BAR'a geçiyor

3s
4
Formula 1

Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!

5
Formula 1

Mercedes, W11'in sıcak havadaki performansından emin değil

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

Marquez'in Jerez'de yarışmasına onay çıktı!
MOTOGP

Marquez'in Jerez'de yarışmasına onay çıktı!

Yamaha, Jerez'deki sıkıntıların ardından motorları Japonya'ya gönderdi
MOTOGP

Yamaha, Jerez'deki sıkıntıların ardından motorları Japonya'ya gönderdi

Marquez, yarışma umuduyla Jerez'e gidiyor
MOTOGP

Marquez, yarışma umuduyla Jerez'e gidiyor

Espargaro: "KTM artık oyunun içerisinde yer alıyor"
MOTOGP

Espargaro: "KTM artık oyunun içerisinde yer alıyor"

Alex Marquez: "Honda'nın tek sürücüsü olmak, bir şeyi değiştirmeyecek"
MOTOGP

Alex Marquez: "Honda'nın tek sürücüsü olmak, bir şeyi değiştirmeyecek"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.