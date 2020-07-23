Yamaha, Jerez'deki sıkıntıların ardından motorları Japonya'ya gönderdi

Yamaha, 2020 sezonuna çok iyi bir şekilde başladı ve Jerez yarışında Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo zafere ulaşırken, Vinales ikinci oldu.

Bununla birlikte İspanya GP hafta sonu Yamaha sürücüleri düzlüklerde yavaş kaldılar ve en iyi Yamaha sürücüsü, hız ölçüm noktasında Andrea Dovizioso'nun Ducati'sinden 12km/s daha yavaştı.

Rossi, motosikleti alarm verip güvenli moda girdikten sonra mekanik bir sorun nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı.

İtalyan sürücü, “Yarışta, motosiklette bir sorun yaşadım. Motosiklet kırmızı alarm verdi ve durdum. Teknik bir sorun yaşadık.”

“Son virajdan düzlüğe doğru çıkarken sorun yaşadım.”

“Motosiklet alarm verdi. Ve kırmızı ışık görününce her şey yavaşlıyor, çünkü bu bir şeylerin olduğu anlamına geliyor.” demişti.

Motorsport.com, Vinales'in tahsis edilen beş motorundan üçünü Jerez hafta sonunda kullandığını öğrenirken, Rossi ise iki tanesini kullandı.

Vinales ve Rossi'ye tahsis edilen motordan birer tanesi inceleme için Japonya'daki Yamaha fabrikasına gönderildi.

Yamaha şu anda sorunlara neyin sebep olduğunu anlamaya çalışıyor ve Motorsport.com, markanın önlem amacıyla devir sayısını -bu hafta sonu için- düşürmeyi düşünebileceğini öğrendi.

Yamaha'nın mevcut düzlük hızı sorunları göz önüne alındığında bu, takımın zafer ümitleri için önemli bir darbe olabilir.

Kısaltılan 13 yarışlık sezonda Ducati, Yamaha, Suzuki ve Honda'nın beş, KTM ve Aprilia'nın ise yedi motor kullanma hakkı bulunuyor.

Yamaha, sorunların nedenini bulsa bile motorlar mühürlendiği için herhangi bir değişiklik yapamayacak.

Bununla birlikte, Aprilia'ya dayanıklılık konusunda izin verilmişti ve Yamaha’nın yaşadığı sorunun dayanıklılık sorunu olduğu kanıtlanırsa, performansı geliştirmediği sürece düzeltmeler yapmasına izin verilebilir.