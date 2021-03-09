Yamaha'nın Morbidelli'nin motosikletini güncellemesi "büyük bir sürpriz" olmuş

2020'de en iyi Yamaha sürücüsü olan Morbidelli, 2019 M1'i ile piste çıkmasına rağmen üç yarış kazanmayı başarmıştı ve şampiyonayı da ikinci sırada tamamladı.

Ortaya koyduğu efora rağmen Morbidelli, 2021'de fabrika motosikletine geçiş yapamadı ve "A-spec" olarak adlandırılan motosikleti kullanmaya devam edecek.

"A-spec" M1 motosikletinin oldukça güçlü bir paket olmasına rağmen Morbidelli, bu durumun fabrika motosikleti kullanan rakiplerine karşı bir dezavantaj yaratacağından endişeliydi, ancak Katar testinde Yamaha, "A-spec" için de çeşitli güncellemeler getirdi.

Bu güncellemeler ise Morbidelli'ye sürpriz oldu ve güncellemeler ile beraber Morbidelli, geçen sene kullandığı motosikletin bir adım önüne geçtiğini hissettiğini söyledi.

Pazar gününü genel sıralamada dördüncü tamamlayan Morbidelli şunları söyledi: "Bu testin ardından elimde olan hissiyat gayet iyi."

"Yamaha'ya teşekkür etmem gerekiyor çünkü motosikletime güncellemeler getirdiler ve bu da çok güzel bir şeydi, benim için çok iyi bir sürpriz oldu."

"Elimdeki pakette geliştirmeler oldu ve şu anda içerisinde bulunduğumuz dünyada ileriye gitmek için, en azından elinizde olanı korumanız gerekir."

"Bence geçen seneki paketi geliştirme fırsatı yakaladık ve en azından testlerde benzer pozisyonlarda olma fırsatı yakaladık, geçen seneye kıyaslanıldığında bu da gayet olumlu bir şey."

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pazar günü Maverick Vinales, M1'in zayıf yanlarını kendi çözüp çözemeyeceğini görmek amacıyla Yamaha'nın 2021 şasisini kullanmak yerine, 2020 motosikletinde kendi sürüş stili üzerinde çalışmayı tercih ettiğini açıklamıştı.

Morbidelli'nin geçen sene kullandığı motosikletten maksimumu alması, başarısının anahtarı olarak gösteriliyor.

İtalyan pilot bunun bir sürücü için devam eden bir süreç olduğunu, ancak Katar testlerinde bu konuda biraz "yavaşladığını" söyledi.

"Bunlar tabii ki test günleri, her zaman sürüş konusunda kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir alan yakalamak istiyorsunuz ve daha farka sahip olduğunuz bir anı yakalamak istiyorsunuz, veya tur zamanını biraz daha zorlayabileceğiniz bir alan yakalamak istiyorsunuz."

"Bu bence, bir sürücünün istikrarlı bir şekilde yaptığı bir şeydir, motosikleti daha iyi yakalamaya çalışmak, daha erkenden yere yatmak."

"Bunlar, en azından benim motosiklet üzerine oturduğum zaman, yaptığım şeyler."

"Ben her zaman koşulların nasıl olduğunu ve paketin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorum, aynı zamanda elimdeki paketi nasıl değerlendirebileceğimi anlamaya çalışıyorum."

"Geçtiğimiz sene, sürdüğüm motosiklet ile sürüş stilimi çok iyi bir şekilde uyumlu hâle getirdim."

"Virajlara olan yaklaşımımı değiştirmeyi bırakmadım, ancak süreci biraz yavaşlattım."