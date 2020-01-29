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MotoGP / Son dakika

Yamaha'dan garanti alan Rossi: "Kararımı henüz vermedim"

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Yamaha'dan garanti alan Rossi: "Kararımı henüz vermedim"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Fabien Gaillard
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Oca 2020 16:21

Kariyerini devam ettirmesi halinde Yamaha'dan garanti aldığını söyleyen Valentino Rossi, henüz ne yapacağına karar vermediğini dile getirdi.

Yamaha 2020 MotoGP sezonunun ardından Maverick Vinales'in takım arkadaşının Fabio Quartararo olacağını açıklamıştı ve böylelikle uzun süredir fabrika takımı için yarışan Rossi, Japon üreticiden ayrılacak.

Rossi, kariyerine 1996'da 125cc ile başladı ve daha sonra 250cc'ye geçişti. Honda ile MotoGP''ye adım atan İtalyan sürücü, 2004'te Yamaha'ya geçti ve o günden bu yana 2011-2012 yılları hariç hep Yamaha ile yarıştı.

2014-16 yılları arası arka arkaya üç kez şampiyona ikincisi oldu ancak geçen yıl galibiyet alamadığı sezonda sadece iki kez podyuma çıkabildi ve sezonu yedinci bitirerek Yamaha kariyerinin en kötü sezonunu geride bıraktı.

Şimdi Rossi'nin ne yapacağı bilinmiyor ancak 41. yaşına girecek efsane sürücünün, Yamaha destekli Petronas SRT ile yarışması ya da emekli olması bekleniyor.

Rossi şimdi sezonun ilk yarısındaki performansına bakarak bir seçim yapacak.

Yamaha'dan yapılan açıklamada, "Bu gecikme Rossi tarafından talep edildi. Rossi,  2020'nin ilk yedi veya sekiz yarışına katıldıktan sonra, MotoGP gridinin geri kalanına kıyasla rekabet seviyesinin nasıl olacağını görmek istiyor." denildi.

Eğer Rossi, 2020'nin ötesinde devam etme kararı alırsa, o zaman Yamaha tarafından kendisine tamamen fabrika destekli bir YZR-M1 verilecek. Japon üretici, bu konuda İtalyan sürücüye garanti vermiş durumda.

Rossi, "Sürücü piyasasındaki sebeplerden ötürü Yamaha benden yılın başında geleceğim hakkında bir karar vermemi istedi. Geçen sezon da söylemiştim; aceleci bir karar vermek istemiyordum ve daha fazla zamana ihtiyacım vardı. Bunu onlara da söyledim. Yamaha buna göre hareket etti ve görüşmeleri sonuçlandırdı."

"İlk hedefim bu yıl rekabetçi olmak ve 2021'de bir MotoGP sürücüsü olarak kariyerime devam etmek. Ama bunu yapmadan önce sadece pistin ve ilk birkaç yarışın bana verebileceği bazı cevaplara ihtiyacım var."

"Son teknik değişikliklerden ve yeni baş mühendisimin gelmesiyle birlikte, elbette ilk hedefimin bu yıl rekabetçi olmak ve 2021'de MotoGP sürücüsü olarak kariyerime devam etmek olduğu açık." 

"Dediğim gibi, ilk yarışlarda neler alacağını görmek istiyorum."

"Devam etme kararı alırsam, Yamaha'nın bana her seviyede destek vermeye hazır olacağını ve fabrika takımına özgür bir motosiklet ile resmi bir sözleşme vereceğini bilmek beni mutlu ediyor. İlk testler sırasında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takımımla iyi bir iş yapmak ve sezonun başlangıcına hazır olmak istiyorum."

Lin Jarvis, Rossi'nin bekleme kararına saygı duyduklarını söyledi.

"Valentino'nun 2020'de 2021 ile ilgili herhangi bir karar vermeden önce rekabet gücünü değerlendirmek istemesi tamamen anlaşılabilir bir durum. Yamaha buna tam olarak saygı duyuyor ve buna gönülden bağlı kalıyoruz."

"Valentino'nun yeteneklerine ve hızına 2020 için tamamen saygı ve güven duyuyoruz, ancak aynı zamanda Yamaha'nın geleceğini planlaması ve geleceğe yönelik hazırlık yapması gerekiyor. Günümüzde MotoGP'deki altı fabrika takımıyla birlikte, genç yetenekler çok fazla talep görüyor ve bu nedenle pilot pazarı giderek daha erken açılıyor."

"Valentino'nun 2021'de fabrika takımında olmayacağını bilerek sezona başlamak garip bir duygu, ama  geleceğe yönelik kararından bağımsız olarak Yamaha her zaman Valentino için orada olacak. O da bunu biliyor. Kendine güvenir ve yarışmaya devam ederse, ona fabrika özelliklerine ve desteğine sahip bir YZR-M1 sağlayacağız. Eğer emekli olmaya karar verirse, Sürücü Akademisi ve Yamaha VR46 Master Camp'in eğitim programları ve elçi rolüyle onunla olan ortaklığımızı devam ettirerek genişleteceğiz."

"Ama şimdilik hepsi bir spekülasyon. Şu anda önümüzde tam bir sezon var ve taraftarlara Valentino'nun her gün %100 desteğimizi alacağını garanti edebilirim."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Léna Buffa

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