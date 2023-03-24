Yamaha, 2023 motorunda hâlâ çok geride
Fabio Quartararo, Yamaha'nın 2023 MotoGP motoruyla "ileriye doğru bir adım attığını" ancak yine de motosiklette sahip olmaları gerekenden hâlâ çok uzakta olduklarını söyledi.
Yamaha'nın son yıllarda katlanmak zorunda kaldığı en büyük sorun maksimum hız eksikliği oldu ve motor gücü eksikliği, Quartararo'nun geçen yıl dünya şampiyonluğunu koruma umutlarını ciddi şekilde olumsuz etkiledi.
Yamaha, 2023 motorunun geliştirilmesine yardımcı olması için eski Formula 1 motor şefi Luca Marmorini'den yardım istedi ve kış testleri boyunca hız ölçüm noktaları rakamları olumluydu.
Ancak bugün Portekiz'de başlayacak yeni sezona girerken Quartararo, Yamaha'nın motoruyla hâlâ olması gereken yerde olmadığını söyledi.
Perşembe günü Algarve Uluslararası Pisti'nde 2023 Yamaha'daki en büyük gelişmenin hangi alanda olduğunu "Yani, temelde motor."
"Motor, [geliştirilmesini] istediğim şeydi. İleriye doğru bir adım attık, yine de yeterli değil ama çok çalıştılar ve bence devam ederlerse bunu geliştirebilirler."
"Ancak motosiklette sahip olmamız gerekenden hâlâ çok uzaktayız." dedi.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Quartararo, 2023 sezonu öncesindeki son testlere başlamadan önce 2023 M1'in ilk yarışa hazır olmadığını söylemişti.
Testlerin son gününe 2022 versiyon parçalarla ve ayarlara dönmesinin ardından Quartararo, derecesini 1.3 saniye geliştirdi ve testi rahatlamış bir şekilde bitirdi.
Yamaha testin son gününde iyi bir adım atmış olsa da, Quartararo tek turluk hız söz konusu olduğunda Yamaha'nın Ducati'ye kıyasla hâlâ eksik olduğunu kabul ediyor.
Quartararo ayrıca Yamaha'nın sezon içerisindeki gelişiminin zayıf nokta olduğunu ve bunu geliştirmesi gerektiğini söyledi.
"Testlerin son gününde, aynı tur süreleriyle arka arkaya iki tur atarak harika bir tur yapabildim."
"Ducati'ye kıyasla hâlâ eksiğimiz var çünkü son gün tüm Ducati'ler ilk sekizdeydi."
“Elbette eksiklerimiz var ama bence herkes sınırda ve her şey detaylarda."
“Yıl içinde adımlar atmamız gerekiyor. Sanırım sahip olduğumuz zayıf nokta bu, önceki yıllarda da sezona başlamamızın ardından bir ilerleme olmuyordu."
"Ve bence bu yıl zirvede olmak istiyorsak, sezon boyunca güncellemeler getirmeliyiz."
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