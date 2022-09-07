Yamaha yeni motor ve şasi denedi, Quartararo sonuçlardan memnun

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Şampiyona lideri, Misano'da gerçekleştirilen testlerde 2023 motorunun temelini denedi ve yeni motorla birlikte ilk safhada azami hız anlamında iyi yanıtlar aldıklarını düşünüyor.

Yamaha ayrıca, Misano'da denemek üzere yeni bir şasi getirmişti. Sabah seansında yeni şasiyle sürüş yapan Quartararo, sonuçlardan memnun.

Sabah seansında yeni şasiyi, öğlen seansında ise yeni motorun temelini test eden Quartararo; yeni motoru ve şasiyi beğense de "hâlâ birkaç isteği olduğunu" da ekliyor.

"Dün sabah yeni şasileri test ettik. Her şeyden %100 emin olabilmek için farklı lastiklerle arka arkaya iki test ettik. Yeni şasi benim için iyi çalışıyordu ama hangi şasi daha iyiydi karar veremedim."

"Sabah seansında şasileri test etmemizin ardından, öğlen seansında 2023 motorunun ilk temelini test ettik. Kesinlikle ileri doğru bir adım. Portimao'daki [2023 sezonunun] ilk yarışına daha çok zaman olduğunu düşünürsek, 2023 motorunun temeli gayet iyi."

"Michelin için biraz ön lastik testi yaptık, birçok tur tamamladık ve sonrasında durduk çünkü 2. gün test edeceğimiz birçok şey daha var."

"Şu an için mutluyum çünkü öğlen seansının ardından azami süratlere baktım ve ilk defa kendimi biraz yukarılarda gördüm. Hâlâ birkaç isteğim var ama ilk adımlar çok iyiydi. Bence gelecek için doğru yönde ilerliyoruz."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk olarak dün denenen yeni şasi, gelecek yarış olan Aragon'da dahi kullanılmaya başlanabilir. Quartararo, mevcut şasiyle daha hızlı olduğunu ama yeni şasiyi sevdiğini söylüyor. Yamaha, yeni şasiyi Aragon'a götürecek ancak kullanılıp kullanılmayacağı net değil.

Fransız sürücü yeni şasi hakkında şunları söyledi: "Aragon'da yeni şasiyi kullanıp kullanmayacağımızı göreceğiz çünkü standart şasiyle daha hızlıydım ama yeni şasiyi sevdim. Yeni şasiyi kesinlikle Aragon'a götüreceğiz ama kullanacak mıyız bilmiyorum. Buna karar vermek için birkaç günümüz var."

"Fakat bence yapılacak en iyi şey şu: Yeni şasiyi Aragon'a götürüp onu deneyerek şüphelerimizi ve soru işaretlerimizi ortadan kaldırmak."