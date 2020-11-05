Yamaha "yasal olmayan motor" iddiasıyla inceleme altında!

Yamaha, sezonun ilk yarışlarında çeşitli motor problemleri yaşadı ve İspanya ile Endülüs GP'de Valentino Rossi ile Franco Morbidelli finiş göremediler.

O noktada yapılan analizlerde sorunun ikincil bir tedarikçiden gelen hatalı bir valften kaynaklandığı ifade edilmişti.

Motorla ilgili kurallar nedeniyle Yamaha, sorunu tamamen düzeltmek için motorun mührünü açamadı. Başlangıçta bunun için MSMA'ya başvurmuşlardı ancak sonrasında başvurularını geri çektiler.

Jerez'den bu yana Yamaha sürücülerinin sorunları önlemek amacıyla motorları hafif kısık şekilde yarıştığı anlaşılıyor.

Rossi, Morbidelli, Maverick Vinales ve Fabio Quartaro'nun motorlarının bazılarında sorunlu valf varken, bazılarında yoktu.

Şimdi Yamaha, sezon öncesinde homologasyon için MotoGP'ye sunulan örnek motorda olmayan valflere sahip bir motoru kullandığı için inceleme altında.

Diğer üreticiler, valfi üreten şirketin bir üretim hatası yaptığını teyit etmesini istediler. Bunun üzerine de Yamaha, MSMA'ya yaptığı başvuruyu geri çekti.

Quartararo, Vinales ve Morbidelli, şu anda Suzuki sürücüsü ve şampiyona lideri Joan Mir'e puan olarak çok yakınlar. Alınabilecek herhangi bir karar, Yamaha'nın şampiyonluk umutlarını etkileyebilir ve şampiyonanın seyrini değiştirebilir.

Tüm Yamaha sürücüleri, bu sezon tahsis edilen beş motoru da kullandılar. Ancak Vinales dördüncü ve beşinci motorlarında en çok mesafe tamamlayan sürücü oldu.

Son üç yarışta altıncı bir motor kullanması halinde Vinales, yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalacak.

Yamaha henüz soruşturma hakkında yorum yapmadı.