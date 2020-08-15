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MotoGP / Son dakika

Yamaha, yaşadığı sorunlar nedeniyle motoru açma izni istedi

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Yamaha, yaşadığı sorunlar nedeniyle motoru açma izni istedi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
15 Ağu 2020 18:10

Motorsport.com, Yamaha'nın motorunda yaşadığı sorunlar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle diğer üreticilerden motorunun mührünü açmak için izin istediğini öğrendi.

Motorsport.com, geçen ay Yamaha'nın İspanya GP sonrasında yarış dışı kalan Valentino Rossi ve Maverick Vinales'e ait motorları Japonya'ya gönderdiğini öğrenmişti. Yamaha'nın 4 silindirli motorun valf sisteminde sorun olduğu düşünülüyor.

Jerez'deki ikinci yarış olan Endülüs GP'de de podyum mücadelesi veren Franco Morbidelli, Rossi'ye benzer şekilde yarış dışı kalmıştı.

Yamaha sürücüleri içerisinde şu ana kadar Fabio Quartararo ve Rossi 4'er motor kullandılar.

Yamaha, gelişim izni verilen üreticilerden olmadığı için bu sene sürücü başı 5 motor kullanabilir. KTM ve Aprilia'nın ise gelişim hakkı sayesinde 7 motor kullanılmasına izin veriliyor. Normalde bu üreticilerin sezon içerisinde gelişimine izin veriliyordu ancak koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle onlar da diğer üreticiler gibi çalışmak zorunda kalacak.

Motorsport.com, motorda yaşanan sorunlar nedeniyle Yamaha sürücülerinin Jerez'den beri kısıtlanmış motor gücüyle piste çıktıklarını öğrendi.

Yamaha, perşembe günü Üreticiler Birliği ile bir toplantı gerçekleştirdi ve güvenlik gerekçesiyle motorun açma konusunda izin istedi.

Yamaha'nın bu talebi, rakip üreticilerde şüpheye neden oldu. Diğer üreticiler, Yamaha'nın gerekçelerini detaylı bir şekilde inceleyerek son kararlarını verecekler.

Yamaha şu anda sürücüler şampiyonasında Quartararo ve Vinales ile ilk iki sırada. Üreticiler klasmanında da aynı şekilde KTM'nin 26 puan önünde lider durumda.

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Seri MotoGP
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Oriol Puigdemont

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