Yamaha, Vinales’i Steiermark GP’de motoru patlatmaya çalışmakla suçladı

Geçtiğimiz pazar günü Red Bull Ring’deki yarışta Vinales, kontrol panelinde “pit yolu” yazısı çıktığından ötürü son turdan önce pite girdi.

Yamaha sürücüsü, kırmızı bayraklardan önceki ilk yarışta “harika zaman geçirdiğini” söylemişti. Fakat kırmızı bayraklardan sonra pite girmesiyle kendisi için işler değişti.

“Yarışı durdurdular, pite girdim. Debriyajımı ve lastiklerimi değiştirdiler, sonrasında tamamen farklı bir hikayeydi.”

Sürücünün babası Angel Vinales, Yamaha’nın oğlunun motosikletini sabote ettiğini iddia etti ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Sessiz sona erdi! Bugün yaşananlar utanç vericiydi. Sürücü takımdan ayrılacağı için bunu yapıyorsunuz.”

Yamaha perşembe günü yaptığı sert açıklamayla sürücüyü Avusturya yarışından çekti ve Vinales’i motosikletine hasar vermekle suçladı.

Autosport’un öğrendiklerine göre takım, Vinales’in finiş çizgisini geçmeden ikinci yarışın sonunda pit yoluna giderken M1 motorunu yüksek devire aldığı iddia ediyor.

Aynı zamanda takım, bunu motosikletin telemetri verilerinin de desteklediğini söyledi.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu konuda konuşan bir teknisyenin dediklerine göre, MotoGP motosikletinde bir devir sınırlayıcı olmasına rağmen, sürücüler motosikleti daha yüksek bir devirde kullanma seçeneğine sahipler.

Bu suçlamalar, 1993’te Suzuki ve John Kocinski arasında yaşananları andırıyor.

Amerikalı sürücü, sezonun ilk dört 250cc yarışında iki kez podyuma çıkıp iki kez dördüncü olsa da bu iyi sonuçlarına rağmen takım yetkilileriyle iyi bir ilişkisi yoktu ve Assen’de motosikletinin motorunu patlattı ve podyuma çıkmayı reddetti.

Ardından bir daha Suzuki için yarışmadı.

Vinales için de bu olay, Yamaha ile 2022’ye kadar devam eden kontratını feshetmesine neden olan durumun devamıydı.

Autosport’a gelen bilgilere göre Maverick, Steiermark’ta pite geldiğinde motorun iyi çalıştığını ve bu nedenle, motora dokunmamaları gerektiğini söylemiş.

Fakat ekip, debriyajı değiştirdi ve mühendisler bilgisayar üzerinden motorda değişiklikler yaptılar ve ikinci startın ısınma turu öncesinde motor durdu. Bu nedenle, İspanyol sürücü pit yolundan başlamak zorunda kaldı.