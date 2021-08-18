Yamaha, Vinales'in Britanya GP'ye katılmasına izin vermeyecek

Vinales, yarışın son turlarındaki motosikletinin motoruna kasten zarar vermeye çalıştığı Steiermark Grand Prix'sinin ardından Avusturya GP'den çekilmişti.

Yamaha geçen hafta sonu Avusturya GP öncesinde, Vinales'in men edildiğini ve ikinci Red Bull Ring yarışında yer almayacağını doğrulamıştı.

Vinales cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Yamaha'dan özür diledi ve Steiermark GP'deki davranışlarının, yarışta ve aynı zamanda genel olarak Yamaha'da yaşadığı durumlardan kaynaklandığını belirtti.

İki taraf arasındaki ilişki, 2021 sezonu boyunca onarılamaz derecede bozuldu ve Vinales, 2022 yılında bitecek kontratın yıl sonunda feshedilmesini istedi.

Yamaha bu talebi kabul etti ve Vinales, pazartesi günü 2022 için Aprilia ile anlaştığını doğruladı.

Yamaha geçen hafta Vinales'in bu yılki diğer yarışlarda yer alıp almayacağına ilişkin kararın henüz verilmediğini belirmişti.

Yamaha takımının yöneticisi Massimo Meregalli geçen hafta sonu BT Sport'a verdiği demeçte, Vinales'in yeniden yarışma olasılığıyla olup olmadığı sorulduğunda, "Şu anda her şey mümkün."

"Onu yarıştırmama kararı burası için alındı ve bizim tarafımızdan [Avrupa ekibi] verilen bir karardı. Japonya'daki ekibimizle bazı görüşmeler yaptık ancak bu yarışı göz önünde bulundurduğumuzda ilk adım, bu yarışa katılmaması yönünde oldu."

"Yani sonrasında neler olacağını göreceğiz." dedi.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fakat Motorsport.com, Vinales'in Britanya GP'de de yarışamayacağını öğrendi. Bunun yerine ikinci Yamaha M1'i, Yamaha fabrika takımının test sürücüsü Cal Crutchlow sürecek.

2020'nin sonunda emekli olan Crutchlow, Avusturya'daki iki yarışta Petronas SRT'de yarışmıştı ve Silverstone'da da yine aynı şeyi yapacaktı.

Fakat Britanya GP'de SRT'deki yerini MotoGP'deki ilk yarışına kendi seyircisi önünde çıkacak olan SRT Moto2 sürücüsü Jake Dixon alacak.

Valentino Rossi'nin emekliliği, Vinales'in ayrılığı ve Franco Morbidelli'nin ana takıma geçme ihtimaliyle, 2022 için sürücü bulmakta zorlanan Petronas SRT, Dixon'ı adaylardan biri olarak görüyor ve böylelikle kendisini değerlendirmiş olacak.

Bu noktada Vinales'in sadece Silverstone'da mı yarışmayacağı belirsizliğini koruyor.