Yamaha, Vinales'i Avusturya GP'den çekti!

Yamaha tarafından Red Bull Ring yarışı öncesinde perşembe sabahı yayınlanan bir bildiride, Vinales'in şampiyonanın 11. ayağına katılamayacağı çünkü takım tarafından yarıştan çekildiği duyuruldu.

Yamaha, Vinales'i geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Steiermark GP'de "motosiklette gerçekleştirdiği açıklanamayan, plan dışı operasyonlarından" ötürü yarıştan çektiğini duyurdu. Vinales, geçtiğimiz hafta sonu kendisinin panelinde "pit yolu" yazan bir mesaj gelmesini de bu elektronik sorunlara bağlamıştı.

Yamaha, aldıkları kararın veri analizine dayandığını ve Vinales'in yaptığı şeylerin potansiyel olarak motosiklet hasarına neden olabileceği sonucuna vardıklarını belirtti. Bu da hem kendisi hem de etrafındakiler için ciddi riskler oluşturduğu için Vinales yarıştan çekildi.

Takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Yamaha, Maverick Vinales'in bu hafta sonu Avusturya Grand Prix'sine katılımının geri çekildiğini açıklıyor olmaktan ötürü büyük üzüntü duyuyor."

"Çekilme kararı, geçen hafta sonu Steiermark MotoGP yarışı esnasında sürücünün motosiklet üzerinde açıklanamayan plan dışı çalışması nedeniyle, Yamaha tarafından sürücünün men edilmesinden sonra alındı."

"Yamaha'nın aldığı bu karar, son günlerde telemetrilerde ve verilerde yapılan derinlemesine analizlerin ardından alındı."

"Yamaha'nın ulaştığı sonuç, sürücünün hareketlerinin YZR-M1'in motorunda [potansiyel olarak] önemli hasara neden olabileceği, bunun da sürücünün kendisi için ciddi risklere neden olurken, MotoGP yarışındaki diğer tüm sürücüler için tehlike oluşturabileceği yönünde oldu."

Bu hafta sonu Vinales yerine başka bir isim geçmeyecek ve diğer yarışlara katılımı da, takımla yapılacak sonraki görüşmelerin ardından belli olacak.

Test sürücüsü Cal Crutchlow, sakatlanan Franco Morbidelli'nin yerine Avusturya'da Petronas SRT ile yarışacak.

Yamaha'dan yapılan açıklamada bu konuda şöyle denildi: “Sürücünün yerini Avusturya GP'de kimse almayacak. Gelecekte yapılacak yarışlarla ilgili kararlar, durumun daha ayrıntılı şekilde analiz edilmesi ve Yamaha ile sürücü arasında arasında yapılacak daha fazla tartışma sonrası verilecek."

Yamaha ve Vinales'in yolları sezon sonunda ayrılacaktı. İki taraf arasındaki ilişki, özellikle bu yıl giderek kötüye gitti ve sonunda taraflar, kontratı bir yıl erken feshetme kararı aldılar.

Vinales'in babası da Yamaha'nın kasıtlı olarak oğlunun motosikletlerini sabote ettiğini iddia etmişti.