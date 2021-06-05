Yamaha ve SRT, Rossi'nin yerine isim bakmaya başladı

Grand Prix motosiklet yarışlarında 26. sezonunu geçiren Rossi, bu sene Petronas SRT Yamaha'ya geçiş yaptı ve ilk 6 yarışta ancak 15 puan alabildi.

Bunun sonucunda Rossi, Katalonya GP öncesinde sürücüler şampiyonasında 19. sırada yer alıyor.

Rossi, daha önceki açıklamalarında 2021'in ilk yarısında geleceğine dair karar vereceğini söylemişti. Bunun dışında Rossi'nin yeni anlaşma görüşmelerine başlaması için performans kriteri olduğu düşünülüyor.

Rossi'nin itibarı nedeniyle SRT yetkilileri şu ana kadar sessiz kalsalar da onun yerine geçecek isim için görüşmelere başlamış durumdalar.

Autosport, Petronas'ın SRT'nin isim sponsoru olmaya devam edeceğini, Yamaha'nın da 2021 sonrasında SRT'ye motosiklet tedariğine devam edeceğini düşünüyor. Ancak henüz kesinleşen bir şey yok ve Yamaha'nın VR46 ekibiyle de görüşüyor olması nedeniyle bu durum garanti değil.

Mevcut duruma bakarak, SRT'nin diğer sürücüsü Franco Morbidelli'nin gelecek sene Rossi'nin kullandığı en son nesil Yamaha'yı kullanması gerekiyor.

Motorsport.com İspanya'ya konuşan Morbidelli, "Gelecek sene hangi motosikleti süreceğimi hâlâ bilmiyorum. Ancak Petronas için yarışmaya devam ediyor olacağım." demişti.

Her ne kadar Morbidelli'nin 2022 için SRT ile anlaşması olsa da, bir fabrika takımından teklif gelmesi halinde onun gitmesine izin veren bir koşul olduğu tahmin ediliyor.

Morbidelli'ye yakın bir isim, "Franco'nun sözleşmesinde, resmi bir takımdan teklif gelmesi halinde onun ayrılmasına izin veren bir madde var." dedi.

Ancak şu ana kadar böyle bir gelişme olmadı. Rossi'nin emekli olması halinde ise onun yerine Moto2'den Raul Fernandez'in ilk tercih olacağı düşünülüyor.

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fernandez her ne kadar takımın ilk tercihi olsa da onun KTM ile olan bağlantısı nedeniyle bunun neredeyse imkansız olduğu düşünülüyor.

Fernandez, Moto2'de Ajo KTM adı altında yarışıyor ve Red Bull'un sürücüleriyle katı sözleşmeler imzaladığı biliniyor.

Yine de SRT patronu Razlan Razali ve Yamaha'nın takım patronu Lin Jarvis bu hafta sonu Barselona'da Fernandez'in menajerleriyle görüştüler.

Fernandez'in adı MotoGP için daha önce de Tech3 takımıyla anılmıştı.

SRT için anılan diğer isimler yine Moto2'den Joe Roberts ve Xavi Vierge.