Yamaha ve Petronas SRT, 2020 MotoGP motosikletlerini tanıttılar

Geçtiğimiz hafta Yamaha, 2020 sonrasında Maverick Vinales’in takımda kalacağını ve Fabio Quartararo’nun Valentino Rossi’nin yerine geçeceğini açıklamıştı.

Yılın ilk resmi testlerinin başlamasından bir gün önce Japon marka, renk düzeninde neredeyse hiç değişiklik olmayan 2020 YZR-M1’i tanıttı. Enerji içeceği markası Monster Energy, renk düzeninin büyük bir bölümünü kaplamaya devam ediyor.

Yamaha, geçtiğimiz ay test kadrosuna ise üç kez dünya şampiyonu Jorge Lorenzo’yu katmış ve İspanyol sürücü geçtiğimiz günlerde Yamaha’ya dönüşünden sonra ilk kez shakedown testinde piste çıkmıştı.

Lorenzo, yeni motosikletin lansmanında Vinales ve Rossi ile beraberdi.

Uydu Petronas SRT Yamaha takımı da motosikletini tanıttı ve onların da renk düzeni büyük ölçüde değişmedi.

Sürücü kadrosunu da değiştirmeyen ekip, Quartararo ve Franco Morbidelli kadrosuyla devam edecek.