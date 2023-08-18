Yamaha ve Honda'nın imtiyaz almasını KTM mi engelliyor?

Belki de tarihlerinin en zor günlerinden geçen Japon üreticiler, 2023 sezonu itibariyle tam anlamıyla dibe vurmuş vaziyetteler.

Her ne kadar Honda'nın Amerika'da Alex Rins ile sürpriz bir galibiyeti ve Yamaha'nın iki podyumu olsa da, bu üreticilerin şampiyonluk savaşı vermesi beklendiği için duruma başarı demek imkansız.

Bu duruma dur demek isteyen Dorna Sports sportif direktörü Carlos Ezpeleta, iki Japon üreticiye de imtiyaz verilmesini önermişti.

Tek sıkıntı, imtiyazların sadece "bir sezon boyunca hiç podyuma çıkamayan" üreticilere verilmesi, dolayısıyla ne Honda, ne de Yamaha imtiyaz alabilecek durumda değil.

Bu şartlar altında iki üreticiye imtiyaz verilebilmesi için Dorna'nın üreticiler birliği toplantısında oybirliğine ihtiyacı var, ancak KTM'in durumdan hoşnut olmadığı bilinmekte.

KTM motor sporları patronu Pit Beirer, "İmtiyazlar konusunda çok net ve sert bir görüşüm var, bu görüşümüzü değiştirmek istemiyoruz."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Düzenlemeler açık, spora yeni girdiyseniz birtakım imtiyazlara sahip oluyorsunuz."

"Ancak ne Honda, ne de Yamaha spora yeni girmediler. Son başarılarının üstünden de çok zaman geçmedi."

"Honda bu yıl yarış kazandı, KTM ise kazanamadı. Motosikletleri o kadar da kötü değil. Yamaha iki kez podyuma çıktı, 2021'de şampiyon oldu." dedi.

Her şeye rağmen Dorna'nın oybirliğiyle imtiyazlara karar vermesi hiç düşük ihtimal değil.

Yaz tatilinden önce Britanya GP'si için önerilen yeni bir format değişikliği, başlangıçta değişikliğin 2024'te devreye girmesini isteyen Ducati tarafından engellendi.

Ancak yaz arasında Ducati ile anlaşma sağlandı, değişiklik de devreye alındı.