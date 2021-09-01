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Yamaha, Toprak'ı 2022 sonrası MotoGP'ye getirmek istiyor!

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha'nın patronu Lin Jarvis, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun gelecek yıl MotoGP'de olmayacağını fakat mevcut performansı devam ederse, kendisini 2023 için buraya getirmek istediklerini söyledi.

Yamaha, Toprak'ı 2022 sonrası MotoGP'ye getirmek istiyor!

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Temmuz ayının başında Dünya Superbike Şampiyonası'nda devam etmek için Yamaha ile iki yıllık yeni kontrat imzalamıştı. Sözleşme, temelde Toprak'ın en az iki yıl daha MotoGP'de yarışacağını gösterse de, temsilcimizin tam olarak böyle yapacağı kesin değil.

Toprak ve onun menajerliğini yapan Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Avusturya'daki MotoGP yarışında padoka geldiler. Toprak daha sonra bunun bir başka temsilcimiz Deniz Öncü'yü desteklemek için yapılmış bir ziyaret olduğunu söyledi ve görüşme söylentilerini küçümsedi.

Ancak burada Yamaha yarış direktörü Lin Jarvis ile de bir görüşme gerçekleştirildi.

BT Sport ile yaptığı bir röportajda Jarvis, bu ziyaretin tam olarak ne hakkında olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "O ve menajeri Avusturya'daydı. Bu sayede birlikte biraz konuşabildik. Geleceği hakkında çok hoş bir sohbet oldu."

Toprak Razgatlioglu; Lin Jarvis

Toprak Razgatlioglu und Lin Jarvis sprachen in Spielberg über die Zukunft

Foto: Yamaha

Jarvis, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olmanın, Toprak için son derece önemli olduğunun farkında.

"Dünya Superbike Şampiyonası'nda kalmaya çok kararlılar ve orada kendilerini rahat hissediyorlar. Orada en azından bir veya iki şampiyonluk kazanmak istiyorlar."

Toprak şu anda Dünya Superbike Şampiyonası'nı lider götürüyor ve "şampiyonluk" hedefine sezon sonunda ulaşabilir.

Böyle bir durumda 2022 için MotoGP kapıları kendisi için açılmayacak çünkü, şampiyon olduğu noktada 2022 MotoGP kadrolarına zaten karar verilmiş olması gerekecek.

Bu yüzden Jarvis, Toprak'ın en az bir yıl daha Superbike'ta kalacağını doğruladı.

Jarvis, "Bu yıl şampiyon olduktan sonra değişiklik yaşanması mümkün değil. Çünkü şampiyona çok geç sona eriyor."

"Toprak 2022'de kesinlikle Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak. Fakat bu yıl şampiyon olursa ve gelecek yıl da iyi şekilde sürmeye devam ederse neden onu MotoGP'ye getirmeyelim? Toprak kesinlikle çok yetenekli bir sürücü." dedi.

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