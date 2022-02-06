Yamaha, Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP testine çıkacağını doğruladı!

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Temsilcimiz, geçen yıl düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda harika bir performans ortaya koymuş ve 13 galibiyet ele ederek, Jonathan Rea'in altı yıllık şampiyonluk serisine son vermişti.

Toprak'ın adı, geçen yıl bir süre 2022 MotoGP koltuklarıyla anılmıştı. Ancak temsilcimiz, WSBK'da kalmayı seçti.

Meregalliye'ye göre, 2021'in sonunda YZR-M1'i test edecekti fakat Kasım ayında yapılan Endonezya yarışı nedeniyle bunu gerçekleştiremedi.

Fakat MotoGP ile olan özel röportajında Meregalli, Toprak'ın bu yaz MotoGP motosikletini ilk kez test edeceğini doğruladı.

Yamaha'nın Toprak ile yapacağı testten bahseden Meregalli, ”Geçen yılın sonunda yani Jerez testinin sonunda, onun için bir test planlamıştık."

“Fakat o tarihler için Dünya Superbike serisinin son yarışı olan Endonezya planlandı ve bu yüzden oraya gitmek zorunda kaldı."

"Bu yıl Cal Crutchlow'un takvimine, muhtemelen Toprak'ın takvimine ve kendi takvimimize uygun bir gün bulmamız gerekiyor."

"Böyle bir test kesinlikle ilginç olur ve aynı zamanda bu fırsata sahip olmayı gerçekten hak ediyor. Çünkü geçen yıl yaptığı şey oldukça şaşırtıcıydı."

"Ve onu bir M1'de görmeyi sabırsızlıkla bekleyen tek kişi ben değilim."

“Zaten bir programa sahibiz ve iki olasılık var: biri Ağustos, diğeri Haziran ayında olabilir. Yine de tam emin değilim."

"Hazır olduğumuz zaman, doğru anın ne zaman olacağına birlikte karar vereceğiz.” dedi.

Toprak, geçtiğimiz ay sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, hayalinin her zaman MotoGP olduğunu belirtmişti.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images