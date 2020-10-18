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Yamaha, Teruel GP’de Rossi’nin yerine başkasını yarıştırmayacak!

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Yamaha, Teruel GP’de Rossi’nin yerine başkasını yarıştırmayacak!
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Yamaha, COVID-19 testi pozitif çıkan ve gelecek haftaki Teruel Grand Prix’sinde yarışamayacak olan Valentino Rossi’nin yerini başka bir sürücüyle doldurmayacağını doğruladı.

Dokuz kez grand prix dünya şampiyonu Rossi, Aragon GP hafta sonu öncesinde yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yarışa katılamadı.

İtalyan hükümetinin COVID-19 kuralları sebebiyle, virüs testi pozitif çıkan birinin 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

İkinci Aragon hafta sonunun sadece 5 gün içerisinde başlayacak olmasıyla beraber Rossi, Kasım ayındaki Valencia ayağına kadar pistlere dönemeyecek.

Rossi’nin yokluğu, üç kez MotoGP dünya şampiyonu Jorge Lorenzo’nun önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Teruel GP’de sürpriz bir geri dönüş yapabileceği konusunda söylentilere yol açtı.

Geçtiğimiz senenin sonunda emekli olan İspanyol sürücü, Yamaha’nın resmi test sürücüsü olmuştu.

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Ancak Lorenzo, bu sene M1 ile sadece dört gün sürüş yapma şansı buldu.

Tüm sürüşlerini 2019 versiyon Yamaha ile yapan tecrübeli sürücü, Algarve testinin lideri Aleix Espargaro’dan dört saniye yavaş kalmıştı.

MotoGP’nin, sürücü değişikliği kurallarında şu ifadeler kullanılıyor: “Takımlar, tam zamanlı sürücülerinin çekilmesinden sonraki 10 gün içerisinde, katılım yükümlülüklerini yerine getirecek nitelikte bir yedek sürücü sağlamak için tüm makul çabayı göstermelidir.”

10 günlük bu süre geçmediğinden ötürü Yamaha, yedek bir sürücü getirmek zorunda değil ancak ayrıca yeterli nitelikte bir yedek sürücüsü olmadığını da iddia edebilir.

Yamaha ayrıca kararının, motosiklete yeni bir sürücüye adapte etmek konusundaki COVID-19 protokollerinin bir sonucu olarak azaltılan personellere ek baskı yapmama arzusuyla yapıldığını açıkladı.

Sonuç olarak, bugünkü Aragon GP’yi dördüncü sırada tamamlayan Maverick Vinales gelecek hafta sonu da fabrika takımının tek temsilcisi olacak.

Moto3 sürücüsü Tony Arbolino da COVID-19 testi negatif çıkmasına rağmen, bir uçakta virüse sahip olan biriyle yakın oturduğu için Aragon yarışına çıkamadı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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