MotoGP Endonezya GP

Pavesio: "Dönüşüm sürecinde kemik izleyicileri kaybetmememiz gerekiyor"

Yamaha Takım Patronu Paolo Pavesio, serinin yeni seyircilere ulaşmak için büyümesi gerektiğini savunurken,mevcut taraftarları korumak gerektiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 08:20

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Gino Borsoi ve Paolo Pavesio

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Liberty Media’nın 2024 yılında 4.2 milyar euroluk satın alımıyla birlikte MotoGP, izleyici kitlesini genişletmek adına radikal bir dönüşüm sürecine girdi. Genişleyen yarış takvimi, yeni taraftar etkinlikleri, Moto2 ve Moto3 sınıflarının görünürlüğünün azaltılarak ana sınıfın öne çıkarılması ve 2027 hafta sonu formatı değişiklikleri bu stratejinin en belirgin adımları oldu.

Motorsport’a konuşan Paolo Pavesio, büyümenin spora fayda sağlayacağını kabul etmekle birlikte, Formula 1 ile MotoGP arasındaki temel farklara dikkat çekti.

F1’de markaların bir yaşam tarzı sunduğunu, MotoGP’de ise ana amacın üreticilerin motosiklet satması olduğunu vurgulayan Pavesio, durumun finansal boyutunu şu sözlerle açıkladı: "F1 ile MotoGP arasındaki en büyük fark, MotoGP’deki ana yatırımcıların doğrudan üreticiler olmasıdır.”

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Bu alandaki toplam yatırımı 100 birim olarak alırsak, bunun 70'ini MotoGP'deki beş üretici karşılıyor.”

“Peki bunu neden yapıyoruz? Motosiklet satmak için. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız.”

“Elbette biraz daha az harcama yapabilsek mutlu olurduk ama günün sonunda bu ticari bir yatırım. Önemli olan sporun büyümesi fakat sporu mevcut taraftarlarımızın artık kendilerini ait hissetmeyeceği ve uzaklaşacağı bir noktaya taşımaktan da kaçınmalıyız.

“Dönüşüm sürecinde kemik izleyicileri kaybetmememiz gerekiyor."

MotoGP'nin 2027'de yürürlüğe girecek yeni teknik kurallarla pist üstü seyir zevkini artırmayı hedeflediğini belirten Pavesio, yeni jenerasyon motosikletlerin olumlu etki yaratacağına inanıyor: "Gelecek yılın teknik düzenlemelerinin bir hata olacağını düşünmüyorum.”

Fabio Quartararo, Yamaha

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Motosikletler yine uç noktalarda kalacak ancak biraz daha insani bir seviyeye çekilecek. Bu durum pistteki gösteriye kesinlikle fayda sağlayacaktır.”

“Spor büyür ve yeni insanları çekerse bu büyük bir fırsat olur. Ancak F1'e yeni izleyiciler kazandırdığınızda Ferrari, McLaren veya Alpine satışlarını doğrudan etkilemezsiniz.”

“Bizdeyse durum farklı. Biz aynı zamanda şehir içi ulaşımda kullanılan scooter'lar da üretiyoruz."

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- Motorsport.com Ekibi

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